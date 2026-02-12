越共中央委员和政府领导人代表团出席原部长会议副主席段维成葬礼

2月12日上午，越南共产党中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会及段维成同志家属在河内市陈圣宗5号国家殡仪馆按照国家礼丧规格，隆重举行原部长会议副主席段维成吊唁仪式和追悼会。



越南政府总理范明政、国家副主席武氏映春、国会副主席武鸿青、越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长何氏娥分别率领越共中央、政府、国家、国会、祖国阵线领导人代表团前往吊唁。



多位现任和原党、国家领导人亦前往吊唁并向段维成同志家属致哀。



越共中央总书记苏林、原国家主席张晋创、原政府总理阮晋勇、国会主席陈青敏等领导人和原领导人送花圈致哀。



段维成是越南共产党第五届、第六届中央委员会委员；第七届、第八届国会代表；曾任海防市委书记、海防市人民委员会主席；外贸部部长、对外经济部部长（现为工贸部）；中央经济管理研究院院长；越南工商会（现为越南工商联合会）主席；部长会议（现为政府）副主席。

由范明政率领的越共中央委员和政府领导人代表团前来吊唁。图自越通社

在追悼会上宣读悼词时，第十三届中央政治局委员、政府常务副总理、治丧委员会主任阮和平表示：段维成同志（生于1929年9月15日）在担任部长会议副主席期间，为完善体制政策、推进行政手续改革、逐步开放并融入国际经济发展、推动社会生活民主化作出了重要贡献。当时全面推进行政改革工作涵盖体制革新、行政组织机构调整、建设并提升干部公务员队伍素质、公共财政改革等四个方面，为行政系统带来积极而值得肯定的转变，有力促进了国家经济社会发展。



由于对革命事业的许多成就，段维成被授予一等独立勋章；80年党龄徽章等。



段维成同志追悼会已于2026年2月12日上午9时在河内市陈圣宗5号国家殡仪馆举行。



遗体火化仪式将于同日中午12时30分在海防市宁海公墓举行。



安葬仪式将于2026年2月13日上午9时45分在海防市莱溪乡故乡公墓举行。（完）