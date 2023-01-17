越共中央委员会批准阮春福同志辞去职务

1月17日，在越共中央委员会总部，越共第十三届中央委员会召开会议，就阮春福同志提出关于辞去越共中央政治局委员、越共十三届中央委员会委员、越南社会主义共和国主席、国防与安全委员会主席（任期2021-2026年）等职务并退休的申请进行审议并提出意见。

阮春福同志是党和国家的主要领导干部，出生于富有革命传统的家庭；接受过正规教育，从基层成长并被历届越共中央和政治局分工担任党和国家的许多重要领导职位。在越南政府总理（2016-2021年）的岗位上，阮春福同志在领导、指导新冠肺炎疫情防控工作中做出了巨大努力，取得了重要成果。但是，阮春福同志要对多名下属干部，其中包括2位政府副总理、3位部长违规并造成非常严重的后果；最终2位副总理辞职，2位部长和多位干部受到刑事处分等担负起负责人的政治责任。阮春福同志深刻意识到其对党和人民的责任，提出辞去职务、辞去工作和退休的申请。

根据党和国家现行规定，考虑到阮春福同志的个人意愿，党中央同意阮春福同志辞去中央政治局委员、越共第十三届中央委员会委员、越南社会主义共和国主席、国防与安全委员会主席（任期2021-2026年）等职务。越共中央委员会责成越共中央政治局指示有关部门按规定执行程序。（完）