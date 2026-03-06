越共中央办公厅主任会见新加坡驻越大使

会见时，范嘉肃相信拉杰帕尔·辛格凭借丰富的外交经验将在任期内留下深刻印记，为促进两国友好合作关系作出积极贡献。



范嘉肃强调，新加坡是越南亲密的朋友和关键经济伙伴，在国际一体化过程中为越南提供积极帮助；并重申越南党和国家始终重视与新加坡及其人民行动党（PAP）的合作，希望不断培育并推动两国新建立的全面战略伙伴关系框架走深走实，为两国人民带来实实在在的利益。



他建议两国继续增进相互理解，巩固政治互信，发挥现有合作框架的效果，建立更加务实的框架，有效开展《2025-2030年阶段全面战略伙伴关系行动计划》和相关合作协议。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任范嘉肃会见新加坡驻越大使拉杰帕尔·辛格。图自越通社

在党际合作方面，范嘉肃强调，越南希望进一步加强与新加坡人民行动党的合作，将其作为引领两国全面合作关系的政治基础。他建议两党早日开展战略对话机制；加强两党高层、青年领导及群众团体的交流；就国家发展愿景、经济社会问题及应对地区局势变化等议题深入交换意见。



拉杰帕尔·辛格相信随着第十六届国会第一次会议后国家机构的完善，越南将在新纪元实现强劲突破，成功实现两个“百年目标”。



他认为，双方合作空间广阔。因此，他将竭尽全力促进双边合作，其中开发具有高科技含量的第二代越南-新加坡工业园（VSIP）；通过风能项目实现清洁能源互联；发展可持续城市、碳信用的交易、国际金融中心和港口建设；在2026年内启动战略对话机制，并扩大高素质人力资源培训的合作。



拉杰帕尔·辛格重申，将继续推动两国在包括2026年东盟未来论坛在内的多边论坛上的密切协调与支持，并在2027年越南担任 APEC 东道国及新加坡担任东盟轮值主席国时发挥两国的作用。（完）