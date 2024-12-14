越共中央军委、国防部向胡志明主席报功

12月14日上午，中央军委、国防部举行了向胡志明主席报功仪式。

越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将主持了仪式。

在胡志明主席陵前，全体人员怀着无比崇敬和感激之情，缅怀越南的天才领袖。越南人民军总政治局主任郑文决上将代表中央军委和国防部向胡志明主席宣读了功绩报告。

郑文决上将在报告中强调，80年来，全军干部战士始终以获得人民授予的“胡伯伯部队”这一崇高称号为荣。这一称号也是历代干部战士战胜一切困难险阻、奋勇向前的力量源泉。

凭借80年来在建设、战斗、胜利和成长历程中的卓越功绩，越南人民军获得党和国家授予的5枚金星勋章、1枚一级军功勋章、2枚一级劳动勋章以及其他多项崇高奖项。

值此越南人民军建军80周年和全民国防日35周年之际，越南人民军荣获胡志明勋章。

为确保军队出色完成党和人民交付的任务，为推动国家迈向奋发图强新时代，郑文决上将代表出席仪式的全体代表向胡志明主席庄严承诺：始终绝对忠诚于祖国、党、国家和人民；坚定不移地追随党、胡志明主席和人民所选择的社会主义的目标、理想和道路。

全军干部和战士愿团结一致，努力奋斗，出色完成党、国家和人民交付的各项任务，创造更多新战功和新成就，攀登新的巅峰，为越南人民军和英雄的越南民族续写辉煌的历史篇章。（完）