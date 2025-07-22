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越共中央内政部部长潘廷镯与新加坡人民行动党副秘书长陈振声举行会谈
陈振声强调，此访旨在加强党际合作关系，为推动两国全面合作，同时重申，新加坡始终重视并希望加强与越南在党际、国家和民间交流等各渠道上的合作。
会谈中，双方对越新合作近期强劲发展势头及提升为全面战略伙伴关系的重要里程碑表示高兴。双方一致同意，通过高层互访与经常性交流增进政治互信，有效发挥现有合作机制作用，推动建立更务实深入的合作框架，包括建立两党定期交流机制以分享党建、国家管理及经济社会发展等方面的经验。
关于双边合作，双方同意有效落实新建立的全面战略伙伴关系内涵，尽早通过2025-2030年阶段行动计划。
潘廷镯强调，越南愿为新加坡企业在越投资经营创造便利条件；建议新方继续在优势领域分享经验并支持越南，同时拓展风电出口、碳信用交易、金融创新、港口发展等潜力领域的合作。
陈振声希望，双方继续扩大供应链、可再生能源合作，通过东盟电网（APG）深化能源合作，加强物流基础设施建设，特别是港口系统建设。
双方还同意，推进教育培训合作，扩大航空联通和文化、民间交流，增进两国人民相互了解与感情。
关于地区和国际问题，双方同意在东盟等多边机制中保持经常性磋商协调、相互支持，致力于促进地区和世界的和平、合作与发展。（完）