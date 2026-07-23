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越共中央公布5项干部任免决定
7月23日上午，越共中央在总部举行干部任免决定公布会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀主持会议，并代表越共中央政治局、中央书记处向5名干部颁发任命决定。
根据决定，越共中央委员、顺化市市委副书记、市人民委员会主席阮克全调任岘港市委常务副书记；越共中央委员、广义省省委副书记、省人民委员会主席阮黄江调任中央政策战略部副部长；越共中央委员、永隆省委常务副书记胡氏黄燕调任西宁省委常务副书记；越共中央委员、西宁省委常务副书记、省人民议会主席阮孟雄调任永隆省委常务副书记；安江省委常务副书记、省人民议会主席阮清闲调任中央党机关党委副书记。上述职务任期均为2025—2030年。
陈锦秀在会上表示，此次干部调整是越共中央政治局、中央书记处根据工作需要以及干部能力、专业特长作出的决定。5名干部均经过系统培养，长期在基层和地方工作，具有丰富的领导和管理经验，为所在地方和单位发展作出了积极贡献。
他要求，新任干部尽快熟悉工作岗位，加强团结协作，扎实推进党的建设和政治体系建设，认真贯彻落实越共中央各项决策部署和政治局战略性决议，采取有力措施推动经济社会发展，努力实现既定增长目标和各项政治任务。
对于新任中央政策战略部副部长，陈锦秀指出，要牢牢把握党中央战略参谋机构的职能定位，着力加强对经济社会发展重大问题的研究攻关，提升建言献策的质量和实效。要紧紧围绕完善经济体制这一关键领域，深入研判、前瞻谋划，形成一批富有战略性、前瞻性的政策建议，切实为越共中央、中央政治局及中央书记处科学决策提供有力支撑和高质量参谋服务。
代表新任干部发言时，中央政策战略部副部长阮黄江表示，获得党中央信任、肩负新的工作使命，既是崇高荣誉，更意味着重大责任。他表示，将始终坚定政治立场，不断提高专业能力和战略思维，与领导班子一道做好重大政策研究和决策咨询工作，围绕完善体制机制、提升国家竞争力、推动科技创新和数字化转型积极建言献策，为国家实现快速、可持续发展贡献力量。(完)