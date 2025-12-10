越共中央书记处常务书记陈锦秀：彻底整治浪费资源的工程和项目

12月10日下午，越共中央内务部召开全国视频会议，总结2025年党的内务工作，部署2026年的方向和任务。越共中央书记处常务书记陈锦秀出席并发表指导性讲话。



2025年，世界局势复杂多变。在国内，全党和整个政治体系集中落实多项战略政策，解决经济、社会、国防安全、对外、党建和政治体系建设等领域的诸多重要问题。落实越共十三大决议近五年后，各项主要目标和任务基本完成，为后续工作奠定了重要基础，其中党的内务部门作出了显著贡献。



内务部门研究并提出了党在内政、反腐败、反浪费、司法改革等方面的许多重大方针、方向、机制、政策和解决方案，有效完成相关任务。



陈锦秀在会上发表指导性讲话时建议内务部门认真审视现有的不足之处和短板，集中研究、贯彻并有效执行越共十四大文件中提出有关内政事务、反腐败、反浪费和不正之风行为以及司法改革的政策、任务和解决方案。



与会代表。图自越通社

首先，内务部门须认真落实越共中央总书记苏林在反腐败、反浪费、反消极现象工作的全国总结会议上做出的指导意见，立即完成2025年的方案和任务。



他要求内务部门集中对腐败、浪费和不正之风等行为的案件进行检查、监察、调查并彻底处理；为国家追回最大数量的资产；重点预防、遏制和有效应对腐败行为，并处理骚扰和妨碍公民和企业的干部；处理违反土地法的项目，彻底整治浪费资源的工程和项目。



陈锦秀要求整个部门积极协调，贯彻认真落实确保国防安全和社会秩序的观点、目标、任务和解决方案。首先，要指导和督促各部门更加做好公民接待工作，与人民群众对话，倾听和有效处理人民群众的反馈、建议、投诉、举报和合理诉求；防止出现“热点”问题，避免陷入被动和意外。（完）