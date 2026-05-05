越共中央书记处常务书记陈锦秀：建设现代化、精简高效、行之有力的国家治理体系

海洲、安溪、山茶、安海与和强等六坊选民参加。



岘港市国会代表团副团长阮维明在会上向选民通报第十六届国会第一次会议结果。



会上共有17名选民发言。选民们高度评价第十六届国会第一次会议已健全国家领导班子，体现了彻底推进分级放权的精神，迅速将中央主张制度化，扎实做好立法工作，并提出一系列配套可行的解决方案，着力稳定宏观经济大盘，控制通货膨胀，确保各大经济指标运行在合理区间，从而在2026—2031年任期伊始为促进经济增长注入动力。



各坊选民关注电价、稳定成品油价格；建议国会在医疗、教育和生活成本快速上涨背景下筑牢民生保障底线；强化反腐败、反浪费、反消极现象工作；加强对权力运行的制约和监督，落实《土地法》，解决校园暴力问题等。



陈锦秀在会议上发言时对选民们提出坦诚、热忱且负责任的意见给予好评。他强调，中央已明确，今后将加快将党的重大主张制度化并转化为具体法律法规、机制、政策，特别是在科技、创新、数字化转型以及完善两级地方政府模式等领域。国会、政府将继续核查、修改和补充相关法律，深入推进分级放权，并与检查监督相结合，为地方大力发挥主动性和创造力铺平道路。对于像岘港市这样具有发展引擎作用的地方，中央将继续按照政治局相关决议完善其特殊机制。



岘港市选民提出意见。图自越通社

回答山茶坊选民关于今后中央将采取哪些措施来提升权力制约与监督质效，特别是在土地管理、公共投资、公共资产及干部工作等领域的问题时，陈锦秀表示，在第十六届国会第一次会议健全国家领导班子之后，中央正着力建设现代化、精简高效、行之有力的国家治理体系，严格执行党和国家关于组织机构的规定与法律，将进一步加大向地方分级放权力度，同时必须与权力制约与监督相结合，确保管理统一、运行顺畅。



党的观点是坚持不懈、坚决推进，实现常态化、持续化，没有禁区没有例外。中央将继续严格执行党关于干部工作中权力监督的各项规定，同时有效落实《反腐败法》、《土地法》、《公共投资法》和《国有资产管理与使用法》等相关法律。



在谈及未来经济社会发展目标时，陈锦秀指出，在世界经济仍存在诸多不确定性的背景下，中央将继续指导着力稳定宏观经济大盘，优化投资营商环境，支持企业恢复生产，加快公共投资资金拨付进度，创造就业机会，提高人民收入，织密扎牢社会保障网。对于岘港市，中央高度重视将其建设成为中部和西原地区的重大旅游服务、物流、创新、高科技中心。



回答海洲坊选民提出关于精简机构的问题时，陈锦秀表示，党明确今后继续精简机构设置，但必须确保稳定与协调推进，确保不造成大动荡，不影响对人民和企业的服务质量。



与此同时，国家将重视对数字基础设施的投资，切实推动政府第06号方案落地见效，实现国家人口、土地、干部、公务员等相关领域的数据汇聚；加强数据互联互通，以减少纸质材料、缩短办事时间并降低民众和企业的成本。同时，继续将行政审批制度改革明确为一项重点任务。



值此机会，陈锦秀也解答选民们提出关于基层干部工作、各省市骨干领导调配工作、科技发展、数字化转型、私营经济发展、医疗教育、能源等问题。（完）