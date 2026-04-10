当地时间4月9日晚，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率越南高级代表率团抵达首都金边德崇国际机场，开始对柬埔寨王国进行正式访问。



陈锦秀同志此次访柬是应柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲（Samdech Say Chhum）亲王邀请进行的。



柬埔寨人民党中央常务委员、中央组织部部长孙旋 (Som Soeun)，柬埔寨人民党中央委员、中央党史研究委员会主席、首相助理大臣乔巴丰(Keo Baphom)，柬埔寨人民党中央办公厅行政局局长乔利胡(Keo Lyhul)以及越南驻柬埔寨大使阮明武，旅居柬埔寨越南人代表到机场迎接陈锦秀同志一行。



越共中央书记处常务书记陈锦秀抵达金边开始对柬埔寨王国进行正式访问。图自越通社

这是越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀对柬埔寨进行的首次正式访问。此次访问正值具有深远政治与文化意义的重要时刻：柬埔寨人民准备迎接传统新年（Chol Chhnam Thmey）；越南成功举办了越共十四大、第十六届国会及各级人民议会选举，完成了领导班子布局并开始部署新的战略方向。



越柬关系发展势头良好。在双方高层达成共识的基础上，政治互信不断牢固。在经济方面，越南是柬埔寨在全球第三大贸易伙伴，也是其在东盟内部最大的贸易伙伴。2025年，双边贸易额超过113亿美元，同比增长近12%。



目前，越南在柬埔寨开展投资项目共229个，总额近30亿美元，重点涵盖农业、电信、银行和能源等关键领域。这些项目不仅带来了经济效益，还创造了就业机会，为当地经济社会发展作出了贡献。



两国国防安全合作持续加强，在维护边境地区稳定方面发挥了重要作用。同时，文化社会、科学技术及民间交流等领域的合作也得到有力推进，特别是边境各省份之间的合作。



访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀将与柬埔寨高层领导就推动两国全面合作的大方向进行讨论，其中重点强调有效落实双方已达成的各项协议。其核心目标是推动双边关系向深度和务实方向发展，并符合两国人民的具体利益。（完）