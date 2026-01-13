越共中央书记处常务书记陈锦秀实地检查十四大组织服务工作

陈锦秀及工作组直接检查了举行十四大的主会场，大会书报出版物展示区，“在党的旗帜下——国家奋进新纪元”图片展区，各功能室、技术区，新闻中心，指挥中心，医疗工作、音响、灯光系统等。



陈锦秀高度评价各机关、单位近期不懈努力完成所交付的任务，确保各项工作基本按计划进行。



陈锦秀指出，根据总体方案，本着确保绝对安全的精神，各相关单位需检查、调整并完善以下剩余内容：主会场及入口大厅的礼宾装饰，确保美观、庄严；新闻中心的技术连接设备；图片展区的示意图和指引；文艺欢迎节目；代表及嘉宾接送服务；翻译工作等。

越共中央书记处常务书记陈锦秀在检查工作会议上发表讲话。图自越通社

陈锦秀要求各机关单位认真听取检查工作会议上的意见与建议，调整技术细节，确保技术基础设施系统运行通畅、稳定。



陈锦秀明确指出，所有剩余内容和任务须在1月13日完成。新闻中心须在1月14日下午的越共十四大新闻中心揭牌仪式暨国际记者会召开之前准备就绪。



陈锦秀强调了确保大会绝对安全的要求，建议越共中央办公厅及各参与大会服务工作的机关、单位保持密切协调与配合，为1月14日上午举行的越共十四大组织服务工作总检查做好充分准备，确保各项内容按计划进行。（完）