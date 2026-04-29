越共中央书记处常务书记陈锦秀在乂安省进香缅怀胡志明主席

陈锦秀和工作代表团对胡志明主席——越南党和人民的伟大领袖、民族解放英雄、越南共产党的缔造者和锤炼者，他毕生奉献和牺牲，为越南民族的解放事业、为越南人民和世界人民的和平与幸福而斗争——表达无限的感激之情。胡志明主席已远去，但他伟大的事业和高尚的榜样永远与越南的山河、国家同在。胡志明思想、道德、作风始终是思想基础、行动的指南针，为越南革命从胜利走向胜利指引道路。

遵循胡志明主席的神圣教诲，陈锦秀和工作代表团誓言永远学习和践行胡志明主席崇高的思想、道德和作风；始终团结一致，奋发努力，出色完成任务，为建设日益富强、文明的越南国家贡献力量，正如胡志明主席生前所愿。

同日上午，在乂安省，陈锦秀和代表团前往大慧乡二村，看望慰问了越南英雄母亲陈氏妹（88岁）。在亲切温暖的气氛中，陈锦秀亲切询问了陈氏妹的健康状况，对母亲及其家庭为民族解放、国家统一事业所做出的巨大牺牲和损失表达深切的感恩之情。（完）