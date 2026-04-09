据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在老挝首都万象会见老挝总理宋赛·西潘敦。



宋赛·西潘敦表示，陈锦秀此访不仅是重要的对外活动，更充分体现了越老两党、两国之间“独一无二”的特殊友谊与高度政治互信，恰逢老挝传统新年之际，意义尤为突出。



宋赛·西潘敦对陈锦秀继续获得越南党和国家信任、当选越共中央书记处常务书记表示祝贺；高度评价越南在稳定宏观经济、控制通胀、保障民生和提升国际地位等方面取得的重大成就。



陈锦秀强调，越南始终将发展越老“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”关系作为对外政策的优先方向。



陈锦秀祝贺老挝在成功召开人民革命党第十二次全国代表大会、完成第十届国会和第五届人民议会选举、建立健全新一届党和国家领导机构后取得的重要成果。他表示，相信在老挝人民革命党领导和以宋赛·西潘敦为首的政府带领下，老挝将圆满完成越共十二大决议和第十个五年经济社会发展规划，继续保持政治社会稳定。越南将一如既往支持老挝革新事业与国际融入进程。



陈锦秀向老方通报了其与老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰会谈的成果，重申越南始终高度重视与老挝“独一无二”的特殊关系。



双方一致认为，将双边关系提升为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系”，有助于进一步巩固政治互信、夯实长期战略基础，为两国关系在新阶段实现更高质量发展开辟广阔前景。





越共中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝总理宋赛·西潘敦



双方同意进一步加强各部门、行业和地方之间的对接，提升经贸与投资合作成效，推动双边贸易额在未来实现可持续增长，力争达到100亿美元目标；同时加强发展战略对接，重点推进交通等基础设施互联互通项目。



两国领导人一致同意采取多项措施，进一步巩固双边关系，为两党、两国在新阶段实现更加深入、务实、高效发展注入强劲动力。同时，双方将加强协作，切实落实两党、两国政府已达成的各项协议，特别是2025年12月两国政治局年度会晤成果、《2026年合作计划协议》、2021—2030年合作战略以及2026—2030年双边合作协定。



双方一致同意加强高层及各级别交往；共同筹备2027年建交65周年和签署《友好合作条约》50周年系列庆祝活动；在国防安全领域加强打击跨境犯罪、毒品犯罪和网络犯罪合作；在经济领域实现合作新突破，优先推进交通和能源等重点战略项目；加强教育培训合作，特别是干部队伍建设，推动边境省份等地方合作机制发挥更大效能。



面对复杂多变的国际形势和大国战略竞争加剧，双方强调必须进一步加强团结协作，在双边和多边框架下保持密切配合。



双方表示，在两国高层领导的坚定决心和各部门、地方、企业、人民的共同努力下，越老关系将不断向更深层次、更务实、更高效方向发展。（完）