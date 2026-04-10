越通社特派记者报道，在对柬埔寨进行正式访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀4月10日上午在首都金边会见了柬埔寨代理国家元首、柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森。



会见上，陈锦秀相信在柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的统治、以洪森主席为首的柬埔寨人民党领导以及以柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）为首的政府带领下，柬埔寨将在2026年继续取得更多切实成效；成功实现各项既定目标，推动国家不断向前发展，人民生活水平不断改善，柬埔寨在地区和国际舞台上的地位也日益提升等。



双方对两党、两国在各个领域上的合作关系均呈现出强劲发展势头，为两国人民带来切实利益感到高兴。双方评价，越共中央总书记苏林对柬埔寨王国进行国事访问并共同主持越柬两党高层会晤及越柬老三党领导人会晤是具有重大意义的历史性里程碑，不仅为推动两党、两国关系迈上新台阶注入坚实政治动力，也有力促进各项合作协议落地见效。洪森强调，柬埔寨、越南和老挝相互不可或缺，尽管三国之间已建立多种合作机制，但仍需研究建立新的合作机制，为地区和平、稳定与发展添砖加瓦。



关于越柬未来合作方向，陈锦秀建议，双方继续巩固政治互信，将其视为贯穿始终的核心因素，发挥双边关系战略导向作用；保持高层和各级代表团互访与接触，从而共商战略愿景，及时解决突发问题。



越共中央书记处常务书记陈锦秀会见柬埔寨代理国家元首、人民党主席、参议院主席洪森。图自越通社

陈锦秀同时提议加强两国经济联系，重点推动边境地区经济合作发展，为边境各地开展务实合作、民间交流等创造便利条件，多措并举提升两国经济的互补性等。



洪森强调，当前国际与地区形势错综复杂、难以预测，两国须保持团结一致，拓宽经贸与投资等领域合作深度和广度。



陈锦秀强调，越南党和国家一向重视发展与柬埔寨关系，大力支持柬埔寨发展事业，愿在力所能及范围内提供支持，分享发展经验，推进国家建设与发展事业取得胜利，造福两国人民，并为地区和平、稳定与发展作出贡献。



双方一致同意提升国防安全领域合作水平，坚守不允许任何第三方利用本国领土从事损害对方的活动的原则，尽早完成勘界立碑工作，为建设和平、稳定、合作与发展的边界线作出贡献。



双方强调，须对两国各阶层人民，尤其是青年一代宣传关于两党、两国和两国人民之间团结友谊与紧密联系；同意加强协调配合，严密防范、严厉打击敌对势力借机歪曲事实、挑拨离间，破坏越柬友好关系。



双方一致同意联合举行2027年越柬建交60周年的各项纪念活动。（完）