越共中央书记处常务书记陈锦秀会见新加坡驻越大使拉杰帕尔·辛格

陈锦秀表示，越南党和国家始终高度重视发展对新关系，将新加坡视为其在东盟和地区的重要战略伙伴；对两国政治、经济、贸易、投资、教育培训和人文交流等各个领域合作关系取得务实成效，以及近年来越南共产党与新加坡人民行动党之间友好合作关系不断走深走实给予好评。

陈锦秀度评价新加坡作为越南主要投资来源地之一的重要作用，建议双方继续携手巩固政治互信，提升两党战略对话机制等现有合作机制运转质效，加大党建、国家治理以及经济社会发展经验交流力度，扩大科技、创新、数字化转型、干部培训和高素质人力资源发展等领域合作范围。与此同时，在东盟、联合国和亚太经合组织等地区和国际多边场合上紧密配合，深化磋商并相互支持等。

拉杰帕尔·辛格对越新工业园（VSIP）模式在越南发展30年来取得了显著成功，已成为双方合作的标志性典范，充分体现双方的政治互信以及互利合作精神感到高兴。拉杰帕尔·辛格强调，将积极扩大越新工业园网络，促进发展模式转型，支持新加坡企业加大对越南高新技术、创新、数字经济、绿色转型和战略基础设施等领域的投资力度，为越南实现发展目标作出切实贡献。

拉杰帕尔·辛格强调，党际合作与两国高层领导人之间的密切关系是推动双边关系向前发展的重要基础；同时强调战略对话机制的重要作用。他表示，新加坡愿与越南加强高层交往，深化干部培训合作，推动战略性人力资源发展并拓展双方共同关心领域的合作等。

新加坡大使强调，将与越南外交部和各部门各地方保持密切协调，切实落实两国高层共识，积极推动双边合作机制高效运行，为推动越新全面战略伙伴关系持续强劲发展做出贡献等。（完)