越共中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰举行会谈

越通社特派记者报道，4月9日上午，老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）在万象举行隆重仪式，欢迎越共中央书记处常务书记陈锦秀访老。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。



会谈中，陈锦秀热烈祝贺老挝党、国家和人民近年来取得的重大成就，相信在以通伦·西苏里总书记、国家主席为首的老挝人民革命党领导下，老挝党和国家将胜利实现十二大决议和第十个五年经济社会发展计划，沿着和平、独立、自主、繁荣的方向持续发展，不断提升在地区和国际舞台上的地位。



陈锦秀重申，越南党和国家坚定不移重视并将巩固和发展越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系置于最优先地位，同时强调这是两国民族的宝贵财富，是客观规律，是保障各自国家可持续发展的巨大力量源泉，是维护地区和平、稳定与发展的重要因素。



维莱·拉坎丰热烈欢迎并高度评价陈锦秀在就任越共十四届中央书记处常务书记后选择老挝作为首个出访国家，正值两国刚刚成功召开各自党代会、国会换届选举、健全领导班子，且老挝正准备迎接传统新年之际。这生动体现了越老特殊且罕见的团结情谊。此访将成为重要动力，有助于密切两国关系。

越共中央书记处常务书记陈锦秀在会谈上发表讲话。图自越通社

维莱·拉坎丰衷心感谢越南党、国家和人民一直以来给予老挝的巨大、真诚、无私的支持与帮助，重申老挝党、国家始终重视并优先发展与越南的特殊关系，并将其视为对外政策中的首要战略任务之一。借此机会，维莱·拉坎丰祝贺越南各领域取得的重大成就，特别是成功举办系列重大政治活动、健全领导班子、维持经济社会稳定发展。



双方就各自党情、国情进行了深入交流，相互通报了各自国会选举后的情况以及落实党代会决议的情况，其中越方分享了落实越共十四大决议、提升国家领导管理效力效率、促进经济社会发展与保障政治稳定和改善民生的经验。



双方还就整党建党，反消极腐败，提升党组织领导能力和战斗力等工作的诸多宝贵经验进行了交流。



关于双边关系，两位中央书记处常务书记高度评价近期越老关系的积极、全面发展，特别是政治互信增强，各领域合作成效日益提升。



双方强调要有效落实高层协议和双边合作机制，一致同意采取措施，推动党际合作，继续落实两党合作机制，加强信息交流，增加高层交往和各层级代表团互动，推动各中央部委和地方之间的合作，提高在理论研究、实践总结、干部培训培养等方面的协调质量。

老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在会谈上发表讲话。图自越通社

双方还同意加强国防与安全领域合作，加强协调打击跨国犯罪，包括毒品犯罪和高科技犯罪。



双方特别强调要进一步深化越老关系中“战略对接”的内涵，推动各领域合作取得实效，符合各自国家在新阶段的发展要求。其中，要注重提高经济、贸易、投资合作效率；推进基础设施、交通互联互通；加强教育培训领域的合作；同时，在共同关心的地区和国际问题上保持密切协调与配合。



双方一致同意继续配合，宣传推广两国伟大友谊与特殊团结关系，将其视为具有战略意义、长期性的任务，以维护和发扬两国民族共同的宝贵财富。



借此机会，双方同意协调做好2027年重要纪念活动的筹备工作，包括越老建交65周年和《越老友好合作条约》签署50周年。



双方还就共同关心的地区和国际形势交换了意见，一致同意加强信息共享、交流、研判，在全球问题上协调立场，加强湄公河合作。



双方表示相信，在两党、两国的高度决心和两国人民的同心协力下，越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系将持续强劲发展，为各自国家的建设和保卫事业，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）