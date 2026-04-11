越共中央书记处常务书记陈锦秀与在越柬埔寨往届学生举行见面会

据越通社特派记者报道，正在对柬埔寨进行正式访问的越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于4月10日与柬埔寨人民党副主席、柬越友好协会主席梅森安会见了柬埔寨留越校友会代表。越南驻柬埔寨大使阮明于出席活动。



越共中央书记处常务书记陈锦秀在会见中表示，此次访问恰逢柬埔寨传统新年（Chol Chnam Thmey）前夕，具有重要现实意义。他指出，此访将有助于进一步巩固越柬两党、两国之间的政治互信、团结协作与相互支持。他强调，这是规律性的生存法则，也是两国在争取民族解放、捍卫国家独立以及推进国家建设事业中不可或缺的重要因素。



越共中央书记处常务书记陈锦秀在会见中表示，越南高兴地看到，近年来，越柬两党、两国之间的传统友好与全面合作关系在各领域持续积极发展。政治关系不断巩固，在双边关系中发挥着核心和定向作用。国防安全合作日益紧密、务实，成为重要支柱。经贸、投资与旅游合作亮点纷呈，2025年双边贸易额超过110亿美元，较2024年增长近12%。2026年前两个月，尽管全球经济仍面临诸多困难，两国贸易额仍达到18亿美元。



教育、文化-社会、科技、民间外交、地方间合作得到推进，各项合作协议得到有效落实，开展多项交流活动，为增进两国人民各阶层，特别是年轻一代之间的了解和紧密联系作出了贡献。



出席见面会的代表。图自越通社

在近期举行的两党会晤及三党高层会晤中，越共中央总书记苏林、柬埔寨人民党主席洪森以及两国高层领导人就进一步加强双边关系达成多项重要共识，重点方向包括：巩固政治互信，深化国防安全合作，拓展并提升经济互联互通效率，以及推动教育、文化及民间交流等领域合作。



“我们由衷感谢并高度评价历届柬埔寨留学生在各领域所做出的切实而有效的贡献。无论是在党、国家、各部委、行业、地方还是企业中，他们凭借所学知识与经验，为柬埔寨的发展作出了积极贡献，同时在增进两国之间的理解、信任与合作方面发挥着重要作用”，陈锦秀强调。



陈锦秀相信，未来各位留学生将继续发挥积极作用，不仅成为两国友谊的桥梁，更将主动提出并推动在经济、贸易、投资、教育培训及民间交流等各领域的务实合作计划与倡议，为进一步深化越柬团结、传统友谊与全面合作关系贡献力量。



陈锦秀对柬埔寨留学生提出的建议表示认可，并承诺将指导越南相关职能部门尽早进行研究并予以处理。



柬埔寨人民党副主席、柬越友好协会主席梅森安表示，数十年来，越南政府持续为众多赴越留学的柬埔寨学生提供奖学金。在座的学生正是两国合作中宝贵且充满潜力的人力资源。她强调，柬越友好协会始终重视维护并发扬两国长期以来的传统友谊与相互尊重精神，积极为巩固地区和平、稳定与共同发展作出贡献。



梅森安强调，在地区和世界局势复杂动荡的背景下，加强青年团结已成为关键因素和重要任务。青年一代需要秉持和平与共同利益的原则，具备团结、理解、相互尊重的精神，并保持对国家和社会的高度责任感。



梅森安重申，学生是越柬友谊最重要的大使。



值此机会，柬越友好协会主席对越南党、国家和人民在各个领域，特别是在人力资源培训方面，始终为柬埔寨学生提供支持与帮助表示诚挚感谢。（完）