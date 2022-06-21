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越共中央书记处常务书记武文赏会见莫桑比克议会议长
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记武文赏6月21日下午在越共中央总部会见了正在越南进行访问的莫桑比克共和国议会议长埃斯佩兰卡•劳琳达•弗朗西斯科•尼瓦内•比亚斯（Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias）与莫桑比克议会代表团。
武文赏向莫方介绍越南近5年来和实施革新35年来取得的具有历史意义的伟大成就，以及疫情防控、经济服务与发展等方面取得的积极成效。
武文赏强调，越南党和国家主张以经济社会发展为中心，以党建为关键，以文化发展为精神基础，力争到21世纪中叶成为发达国家。
武文赏对两国关系在各个领域的务实发展表示高兴，同时认为，两国合作潜力仍然有待挖掘。越南愿意充当莫桑比克与东南亚国家、东盟和亚太地区之间的桥梁。
莫桑比克议会议长埃斯佩兰卡•劳琳达•弗朗西斯科•尼瓦内•比亚斯对越南共产党第十三次代表大会取得成功表示祝贺，同时高度赞赏越共领导下的外交政策，对莫桑比克解放阵线党（FRELIMO）与越南共产党的密切关系表示高兴。
莫桑比克议会议长强调，解放阵线党愿学习借鉴越南共产党在党建工作、经济社会发展的经验，同时对越南在农业、传媒和干部培训等各个领域的支持表示感谢。（完）
武文赏向莫方介绍越南近5年来和实施革新35年来取得的具有历史意义的伟大成就，以及疫情防控、经济服务与发展等方面取得的积极成效。
武文赏强调，越南党和国家主张以经济社会发展为中心，以党建为关键，以文化发展为精神基础，力争到21世纪中叶成为发达国家。
武文赏对两国关系在各个领域的务实发展表示高兴，同时认为，两国合作潜力仍然有待挖掘。越南愿意充当莫桑比克与东南亚国家、东盟和亚太地区之间的桥梁。
莫桑比克议会议长埃斯佩兰卡•劳琳达•弗朗西斯科•尼瓦内•比亚斯对越南共产党第十三次代表大会取得成功表示祝贺，同时高度赞赏越共领导下的外交政策，对莫桑比克解放阵线党（FRELIMO）与越南共产党的密切关系表示高兴。
莫桑比克议会议长强调，解放阵线党愿学习借鉴越南共产党在党建工作、经济社会发展的经验，同时对越南在农业、传媒和干部培训等各个领域的支持表示感谢。（完）