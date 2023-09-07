越共中央书记处常务书记张氏梅会见日本参议院议长尾辻秀久

张氏梅女士强调，越南一向重视与日本的关系；高度评价日本和越南之间的投资与发展合作关系；坚信越日关系今后必将取得更大发展，走上新台阶。



张氏梅女士提议日本参议院关心并敦促日本政府向越南提供新一代政府开发援助资金（ODA），协助越南推动绿色能源转型、清洁能源转型以及数字化转型；双方应加强高层互访和民间交流；在各场国际和地区多边论坛上密切协作配合等。



日本参议院议长长尾辻秀久强调，日本十分重视与越南的关系；对两国议员积极开展交流活动，其中两国议员友好小组在推动两国立法机构交流合作以及两国关系向前发展进程中发挥桥梁纽带作用给予好评。



此外，会见上，日本议员强调，日本愿意向越南分享交通基础设施技术，协助越南推动数字化转型和绿色能源转型并透露，目前许多日本企业有意赴越投资兴业；日本议员高度评价旅日越南人社群对日本经济社会发展的贡献；愿意为旅日越南人搭建法律框架并提供便利条件等。（完）