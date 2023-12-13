越共中央书记处常务书记张氏梅与中共中央政治局常委、书记处书记、中央办公厅主任蔡奇举行会谈

2023年12月12日晚，在中共中央总书记、中国国家主席习近平和夫人对越南进行国事访问框架内，越共中央政治局委员、书记处常务书记、中央组织部部长张氏梅同志与中共中央政治局常委、书记处书记、中央办公厅主任蔡奇同志举行会谈。

双方对阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席的高层会谈取得良好成果表示高兴，特别是两国领导人就继续深化和提升新时期两党两国关系的观点、原则、方向和措施达成重要共识；体现了两党总书记对越中关系重要性和良好前景的大远见和高度决心。

张氏梅同志和蔡奇同志再次肯定了两党两国各领域关系，特别是两国建立全面战略合作伙伴关系15年来在各领域关系的重要、实质性且全面进展；表示相信，随着阮富仲总书记2022年底访华之后，习近平总书记、国家主席这次访越必将产生新的重要动力，不断深化和提升两党和两国关系，使其日益全面、务实发展。张氏梅同志申明，越南在独立自主、多元化、多边化的对外路线和国防“四不”政策中，始终将对华关系视为首要优先和战略选择。蔡奇同志重申，中方将越南视为中国周边外交政策的优先方向；支持越南在地区和国际舞台上发挥更大作用，增强发展中国家在解决国际问题中的发言权。

双方就两党两国的情况和双方关系进行深入讨论，重点讨论内容为贯彻落实两国高层领导人关于两党两国关系，进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系和构建具有战略意义、为两国人民幸福、为人类和平与进步而努力、符合联合国宪章和国际法的越中共享未来共同体的共识的大方向和主要措施。

因此，双方一致同意发挥党际关系渠道的战略引领作用；进一步加强高层互访与接触；进一步提高党际关系渠道的合作机制的效率；加强党建理论和实践交流共享力度；进一步推进在政府、国会、祖国阵线等渠道上的交流与合作；加强防务与安全合作；增强在经贸与投资方面实质性合作的效率，促进两国经济体之间的对接更加紧密和可持续发展；推动和巩固有利于两国关系良好发展的友好社会基础。

双方强调，必须根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982），在尊重彼此的正当合法利益的基础上努力管控并妥善处理海上分歧。双方建议两国各级和各行业及时贯彻落实高层共识，为推动两党两国关系不断稳定、可持续发展并与新水平相称作出切实贡献。（完）