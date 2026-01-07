越共中央书记处常务书记主持召开越共十四大筹备工作会议

陈锦绣在会上表示，截至2026年1月7日，各职能部门已基本按计划完成各项重大任务组。



越共十四大不仅是国家重要的政治事件，更是一次广泛深入的政治生活会，具有开启新发展阶段的里程碑意义。陈锦绣要求，加强将大会精神宣传到基层、乡坊、街道、特别行政区，以在全政治体系内实现思想和行动的高度统一；激发信心与自豪感，营造社会欢欣鼓舞、同心协力的氛围；大力传播关于党的愿景、国家成就和民族发展渴望的信息。



他同时要求加强维护党的思想基础，主动批驳错误观点和有害信息，尤其是在网络空间。



越通社社长武越庄发表讲话。图自越通社

在组织工作方面，陈锦绣要求人事小组和中央组织部继续审核完善人事档案及相关材料，配合完成大会代表资格审查报告。公安部和国防部同步部署各项方案，确保大会召开之前、之中和之后以及各项庆祝活动的绝对安全。



他强调，中央办公厅负责统筹协调，密切跟踪进展情况，主动检查督促，并为处理突发问题及时提供参谋；相关机构单位需紧密配合、科学协作，以高效完成任务。



中央宣教与民运部、文化体育与旅游部及相关机构需要尽快落实组织展览的具体方案，展示党和国家及人民在40年革新事业和本届任期内的突出成就；同时按计划准备新闻中心揭牌仪式。



与此同时，各小组继续加强协调，集中精力在1月15日前完成重点任务；安保安全、防火防爆工作须严谨周密展开。在大会召开之前、之中和之后，文件小组、党章小组及越共中央各委员会需紧密围绕讨论内容，抓紧完善各项文件，确保符合越共十四大精神。（完）