越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠率团访问俄罗斯

此外，黎怀忠与俄罗斯共产党领导人根纳季·安德列耶维奇·久加诺夫签署了有关扩大并强化越南共产党与俄罗斯联邦共产党之间的合作关系的协议；出席由“统一俄罗斯党”举办的题为“俄罗斯和东盟国家负责任的政治力量在建立更加公平的世界秩序方面的作用”的圆桌会议；造访越南驻俄罗斯大使馆并与旅居俄罗斯越南人社群代表举行见面会；前往在莫斯科首都胡志明主席纪念碑献花。



双方十分重视越俄前面战略伙伴关系，并将俄罗斯各政党与越南共产党之间的关系视为两国和两国民间关系的政治基础。



双方高度评价两国关系在近期的良好发展态势，其中包括越共中央总书记阮富仲与俄罗斯总统普京和统一俄罗斯党主席德米特里·梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev) 通电话；双方签署《至2030年越俄全面战略伙伴关系愿景的联合声明》； 统一俄罗斯党主席应阮富仲总书记邀请对越南进行访问； 两国领导人在各场国际会议框架内的会晤； 越南与俄罗斯政府间委员会的工作成果以及两国各企业和行业具体合作活动在近期的的落实情况。



在出席统一俄罗斯党与东南亚各政党关于各政党在推进世界公平方面的责任的会议时，越南代表团表示，此次会议是各党派就国际形势，对维护和平、友谊、合作与发展的措施的观点，发挥各党派对各自国家和国际合作的作用等问题进行交换意见的良好机会。（完）