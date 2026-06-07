越俄政府间委员会第26次会议加紧筹备

双方高度评价近年来两国全面战略伙伴关系的积极发展势头，特别是《2030年前越俄关系发展总体规划》得到有效落实。2025年双边贸易额同比增长5.7%，科技创新、教育培训及高校间合作持续深化，人文交流与旅游合作日益活跃。



切尔内申科表示，越南是俄罗斯在地区内最重要的合作伙伴之一，建议双方继续推进宁顺一号核电站、普希金俄语中心等长期战略合作项目。范家足表示，越南新一届政府将继续与俄方密切配合，推动传统合作领域提质升级，拓展新兴领域合作，努力使经贸、投资等务实合作水平与两国良好政治关系相匹配，更好服务两国人民的共同利益。



双方一致同意，认真做好两国领导人未来重要交往活动及政府间委员会第二十六次会议的筹备工作。





越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足会见诺瓦泰克集团领导人。图自越通社



当天，范家足还会见了俄罗斯外贸银行副总裁亚历山大·帕霍莫夫、AFK Sistema投资基金创始人弗拉基米尔·叶夫图申科夫以及诺瓦泰克公司首席执行官列昂尼德·米赫尔松。俄方企业代表表示看好越南经济发展前景和市场潜力，愿进一步扩大对越投资合作。范家足强调，越南政府始终欢迎包括俄罗斯企业在内的外国企业赴越投资兴业，将责成有关部门研究企业合作建议，为企业依法合规开展经营创造便利条件。他表示，企业的成功也是越南的成功，越南政府愿与企业并肩同行，在互利共赢基础上推动两国发展合作取得更多成果。（完）