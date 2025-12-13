越俄建交75周年：连接两个民族的“红线”

越通社驻莫斯科记者报道， “俄罗斯—越南：合作75周年”科学与教育论坛自12月11日至13日在莫斯科举行，成为2026年俄越两国科学与教育合作年的开端。越南政府副总理陈红河以线上方式出席论坛并发表视频讲话。



俄罗斯副总理德米特里·切尔尼申科(Dmitry Chernyshenko)在致开幕词时强调，今年是纪念越俄建交75周年的一年。在拥有包括263名越南留学生在内的1000多名国际留学生的普列汉诺夫经济大学举行“俄越合作75周年”科学与教育论坛具有重大意义。 越南政府副总理陈红河在视频讲话中指出，此前苏联对越南的人才培养是对越南发展的无价战略贡献，就像向越南给予了一把“知识的金钥匙”。越南的多代科学家、领导者和管理者都在苏联及当今的俄罗斯教育体系中成长，成为无价之宝，也是连接两个民族的“红线”。在这一历史基础上，双方致力于在数字时代和知识经济背景下开展可靠、稳固、高效的合作，共同构建各自国家繁荣的未来，以及推动人类进步。陈红河表示，除基础科学这一传统优势领域之外，两国还可以将合作拓展至战略技术研究领域。



越南技术与科学翰林与俄罗斯科学院合作协议签字仪式。图自越通社

越南驻俄大使邓明魁强调，科学与教育领域的合作一向成为两国稳固的纽带，这一合作关系自两国建交初期便已建立。



论坛首日的日程包括关于战略伙伴关系的全体会议、海洋研究路线图签约仪式，以及水文、生态学、生物医学和药理学等专题讨论会。



越南技术与科学翰林院常务副院长陈红泰教授在接受越通社驻俄罗斯记者采访时强调，科技领域是两国长期合作的重要领域。过去75年来，越南与苏联及俄罗斯在该领域的合作为越南引进俄罗斯及全球其他国家的技术夯实了坚实基础。2026年将注重科学与人才培养，开启了长期合作战略的新篇章。关于未来的发展方向，陈红泰教授透露，将从基础科学领域扩展至对越南发展至关重要的其他领域，如核能、高速铁路技术、耐热材料技术以及生态相关技术。



同日，越南技术与科学翰林院常务副院长陈红泰与俄罗斯科学院副院长尤里·库尔钦（Yuri Kulchin）签署了合作协议。



此外，越南国家科学技术发展基金会（NAFOSTED）日前也同俄罗斯科学基金会（RSF）签署了合作谅解备忘录，双方将在自然科学、技术、社会科学与人文领域联合遴选并资助前沿科研任务。



论坛期间还举行多场关于社会合作与人道主义合作、大学间合作以及文化对话的专题讨论会。（完）