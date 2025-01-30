越俄建交75周年：越南地位日益得到巩固

俄罗斯外交学院国际关系副教授、俄越友好协会副主席彼得·茨韦托夫（Petr Tsvetov）认为，两国关系经历了多个发展阶段。俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）于2025年初对越南的正式访问具有重要现实意义。彼得·茨韦托夫认为，双方签署《至2030年合作总体规划》将为双边关系奠定坚实战略基础。他也期待俄方各部门能更深入了解越南需求，从而确定促进合作的方向。

茨韦托夫还就核能领域指出，俄罗斯对越南在科技领域的吸收能力已有显著改观。从过去视越南为次要合作伙伴，如今愿意向越南介绍最先进的技术和设备。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所越南与东盟研究中心主任弗拉基米尔·马兹林（Vladimir Mazyrin）教授强调，越南的外交政策发生了巨大变化。75年前，苏联几乎是越南唯一的伙伴，而如今，越南已与包括中国、美国、巴西等在内的多个世界大国建立了合作关系。在与俄罗斯的关系中，越南不仅是长期可靠的政治伙伴，还作为连接俄罗斯与东盟、东南亚的桥梁，发挥着重要作用。

《越南研究》杂志主编、俄罗斯著名东南亚问题专家、曾获越南国家友谊勋章的叶莲娜·尼库丽娜（Elena Nikulina）引用俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的话强调，越南是俄罗斯在亚洲最重要的三大伙伴之一。在复杂的国际形势下，越南始终保持对俄传统友好关系的坚定立场，在政治和经济方面给予俄方支持。她同时相信，两国领导人将找到解决当前客观困难的方案，使全面战略伙伴关系取得必须的成果。（完）