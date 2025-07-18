越俄建交75周年：关于胡志明主席的话剧在莫斯科上演



话剧《第七十二封信》灵感源自一个真实的冤案故事：一位被冤枉的人在长达八年的时间里向胡志明主席寄出72封申诉信，最终案件得以重审、昭雪。为当事人和其家庭带来希望和信任。该剧不仅聚焦于这位被错判的主人公，还通过多个角色刻画了社会与官场的多重面貌，展现了关于冤假错案、腐败、冷漠等社会现实问题，也凸显了正确引导与人文价值的重要性。



原越南文化体育与旅游部副部长、人民艺术家、导演黎进寿在接受越通社驻俄记者采访时表示，《第七十二封信》成功展现了胡志明主席对人民命运的深切关注。剧作通过巧妙地设置戏剧冲突与情节推进，使观众在120分钟内始终保持高度关注。



剧中胡志明主席的扮演者——越南优秀艺术家、丽玉剧院艺术总监兼制作人阮文海表示，俄罗斯是胡主席100多年前在寻找救国之路旅程中时曾经踏足的国家。今天，这部话剧象征着胡主席重回这片他曾深情眷恋的土地。阮文海指出，在超过300场演出中，该剧始终受到热烈欢迎，此次在俄罗斯演出也吸引了众多观众，大家全神贯注地观看演出，反响热烈。



值得一提的是，虽然本剧以越语演出，但仍吸引了不少俄罗斯观众和金融大学领导的观看。越南驻俄罗斯大使邓明魁在出席活动并致辞时透露，两国还将举行更多文化交流与推广活动，旨在进一步推动越俄在教育、文化、艺术等领域的合作迈上新台阶，助力双边关系取得新发展。



据悉，在首场演出后，丽玉剧院还将继续在莫斯科为广大旅俄侨胞献上一系列精彩的文艺节目。（完）

越通社