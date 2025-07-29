越俄建交75周年：位于圣彼得堡的俄越文化中心正式揭牌成立

该中心将重点开展教育合作项目，组织科研交流与学术研讨活动，并举办推广两国文化、历史和传统的多种形式的交流活动。该文化中心被期待成为进一步推动两国人文与学术合作的重要平台。



俄罗斯教育部副部长安德烈·卡尔涅耶夫（Andrei Korneev）表示，俄越文化中心的揭牌是两国社会生活中的一个重要里程碑。他强调：“俄越文化中心的成立将架起两国人民之间的友谊之桥，是两国多层面且牢固关系的象征。”



由俄罗斯女孩进行的奥戴服装秀。图自越通社

越共中央总书记夫人吴芳璃在致开幕词时也强调了两国文化与教育领域长期合作的重要性。这是双方特殊传统关系的重要组成部分。吴芳璃指出，赫尔岑国立师范大学乃至苏联及俄罗斯各所高等院校曾是培养出越南众多干部、知识分子、工程师、医生和艺术家的摇篮。



吴芳璃夫人强调，在像赫尔岑国立师范大学这样一所拥有悠久传统和深远影响力的大学内成立俄越文化中心具有重要意义。这将成为两个拥有丰富文化特色的国家之间的交流空间，让学生、教师以及热爱越南的人们能够更深入地了解越南的风土人情、语言和艺术等。”



吴芳璃夫人表示相信，凭借坚实的基础和开阔的视野，赫尔岑国立师范大学将继续成为越南一代又一代学生学习与研究的可信赖之地，同时也将成为两国教育培训合作关系中的一大亮点。她强调，俄越文化中心将真正成为一个共同的家园——热爱和平、热爱文化、热爱越俄友谊的人们的智慧、情感、热诚汇聚之地。（完）