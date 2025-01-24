越俄建交75周年纪念研讨会在圣彼得堡举行

据越通社驻莫斯科记者报道，研讨会以线上线下相结合的方式举行，与圣彼得堡市缔结友好关系的越南多个地方领导，越俄友好协会及其他一些地方的领导同当地居民出席了此次活动。

俄罗斯圣彼得堡市市长亚历山大·别格洛夫（Alexander Beglov）向研讨会致以热烈祝贺。他强调，越俄两国在建立和发展两国关系75年的历程中始终相向而行、相互支持并共同取得胜利。别格洛夫表示，越来越多的越南地方与圣彼得堡建立姊妹城市关系。

越南驻俄罗斯大使邓明魁从莫斯科向会议发来录音讲话，庆祝两国关系史上这一重大事件。大使指出，越俄关系是由胡志明主席在一百多年前在寻求救国之路征程中踏上俄罗斯土地建立的。

邓明魁指出，两国高度信任的政治关系不断加强；国防安全、经贸、科技、教育培训、文化、旅游、地方合作等领域的合作都取得了积极进展。越南始终铭记前苏联和当今的俄罗斯联邦给予越南人民的巨大而宝贵的支持与帮助。

2024年见证了两国关系中许多重大事件。俄罗斯总统普京对越南进行国事访问、越南政府总理范明政和国会主席陈青敏对俄罗斯进行访问，为推进两国全面合作关系注入了强劲动力。2025年伊始，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京首次访问越南，开启两国多领域合作走向深入的新篇章，特别是向2030年双边贸易额增加至159亿美元的目标迈进。

与会代表发表的演讲主要是对两国关系历史和现状的积极评价，同时对前苏联/俄罗斯为越南保卫和建设事业提供的帮助和支持表示感谢。（完）