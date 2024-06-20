越俄两国发表关于深化两国全面战略伙伴关系的联合声明

应越共中央总书记阮富仲邀请，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京于2024年6月19日至20日对越南进行国事访问。值此之际，双方发表了关于在《越俄友好关系基本原则条约》实施30周年取得成果的基础上深化两国全面战略伙伴关系的联合声明。

声明强调，越俄两国在国际形势复杂的背景下本着友好和互相支持的精神不断巩固全面战略伙伴关系。以两国共同努力下，越俄多方面的合作关系继续向前发展，符合两国利益，是两国人民的宝贵财富，是传统友好关系和互利合作的典范。

声明还指出《越俄友好关系基本原则条约》实施30周年和2012年两国建立全面战略伙伴关系后，双方在政治对话、经贸合作、石油、能源、工业、数字技术、交通运输、农业等领域的合作取得的成果；进一步发挥科技、技术、教育和人文等领域合作的巨大潜力。

声明中双方还指出进一步深化两国全面战略伙伴关系的各项原则和定向，包括两国在互相信任的基础和各国之间主权平等、各民族平等和自决权、互不干涉内政、不使用武力或威胁使用武力、基于联合国宪章和国际法和平解决各争端等原则建立关系；越俄两国不与第三方结盟或达成协议，不采取有损于彼此独立、主权、领土完整和根本利益的行动，越俄关系发展不在于反对任何第三方。

越南与俄罗斯还同意继续展开政治外交、国防安全、国际信息安全、应对紧急情况、经贸投资和金融等领域的合作。

声明强调需加强两国对对方国家的投资，特别注重对矿产开采和加工、工业、农业、机械制造和能源等领域的投资。双方继续在现有的石油项目框架内继续合作，确保符合两国法律。

声明也提及两国在原子能领域的合作，下决心推进越南和技术科学研究中心建设项目；同时认为需加强在采矿、交通运输、造船、机械制造和铁路现代化等领域的合作。

声明还强调双方已继续加强在农业、渔业、林业，教育培训、科技和创新、卫生和人文、体育和旅游等领域的合作。

声明强调，在《联合国宪章》和国际法基础上，促进行程公正、可持续的多极世界秩序，尊重主权和领土完整、民族自决权、互不干涉内政，坚持不使用武力和威胁使用武力，以和平方式决绝争端，反对挑动亚太分裂对抗。

声明强调了强调 1982 年《联合国海洋法公约》的普遍性和完整性，该公约是所有海洋活动的法律基础，在国家、区域和国际合作中发挥主导作用；保持协调，确保航行与飞越安全和自由，确保商业活动不受阻碍；支持全面有效落实2002年《东海各方行为宣言》（DOC），欢迎通过谈判尽快达成具有约束力的《东海行为准则》（COC）。

声明强调，支持加强东盟在亚太地区的核心地位；促进东盟与俄罗斯安全问题高级代表磋商框架内的合作，加强东盟与俄罗斯信息安全领域合作；进一步深化东盟与俄罗斯战略伙伴关系，有效落实《东盟与俄罗斯全面行动计划（2021-2025年）》；加强区域经济联系，实施区域间互联互通倡议。

俄罗斯支持并承诺将与越南密切配合，确保2027年亚太经合组织（APEC）领导人会议顺利在越南召开。

越南和俄罗斯相信，上述合作方向的有效落实以及在地区和国际舞台上的协调行动将有助于巩固和深化越俄传统友谊和全面战略伙伴关系，符合两国人民的长远利益，有利于亚太地区乃至世界的和平、安全和可持续发展。（完）