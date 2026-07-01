越以切实落实自贸协定 扩大经贸与技术合作

越通社驻以色列记者报道，越南与以色列一致同意切实落实越以自贸协定（VIFTA），推动贸易、工业、创新等领域合作关系提质升级，尽快召开越以政府间联合委员会会议。



这是越南驻以色列大使阮琦山与以色列经济与工业部长尼尔·巴尔卡特6月29日在耶路撒冷举行工作会谈时所达成的重要内容。



会谈中，尼尔·巴尔卡评价称，越南正成为全球的重要制造中心之一，拥有超过1亿人口、勤劳守纪的劳动队伍以及富有吸引力的投资环境。他认为，这些因素为以色列企业拓展与越南投资合作范围并寻找商业伙伴带来了诸多机遇。



尼尔·巴尔卡评认为，目前两国经贸、民间交流等多个领域合作关系保持积极向上发展态势。越以自贸协定已经生效，双方应更加有效发挥两个经济体之间的互补优势，将双边贸易金额提升至更高水平。尼尔·巴尔卡同时建议，双方应尽快召开政府间联合委员会会议，全面回顾审议合作进展，解决存在的问题，就未来新合作方向达成一致等。



越南始终高度重视与以色列之间友谊与全面合作关系，特别是在经贸、科技和创新等领域。越以自贸协定于2024年11月生效以来，已为推动越以双边贸易进一步提质升级注入强劲动力，使双边贸易金额达近40亿美元，并使越南成为以色列在亚洲乃至全球的重要贸易伙伴之一。 越南驻以色列大使阮琦山

阮琦山表示，越以合作潜力巨大、前景广阔，特别是在以色列拥有技术优势而越南具有发展需求的领域。因此，双方应更好地利用越以自贸协定带来的优惠政策，扩大投资合作、技术转让和企业对接。阮琦山同时建议，以色列继续为越南商品进入该国市场创造更加便利的条件，同时加强科技领域合作，将以色列的技术优势与越南的资源和市场优势有机结合。



双方一致同意保持两国主管部门和企业界之间的经常交流互动，切实落实已达成一致的合作内容，为推动双边经贸与投资合作关系可持续发展作出贡献。



会谈上所公布的数据显示，2025年越以双边贸易金额达36.3亿美元，同比增长11.8%。其中，越南对以色列出口8.65亿美元，同比增长8.9%。今年前5月，越以双边贸易金额约达16亿美元。其中，越南对以色列出口4.62亿美元，同比增长30.6%。若能保持当前增长势头，预计今年全年双边贸易额有望达约39亿美元，其中越南对以色列出口额将首次突破10亿美元。

在投资方面，目前以色列对越投资项目共45个，注册资本总额达近1.56亿美元。越南对以色列投资总额约为7800万美元。（完）