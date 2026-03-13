越丹在推广循环食品模式建立合作关系

“绿色英雄方案（Green Hero Solution）——越南气候变化适应型农业和粮食系统循环模式”项目启动仪式。图自越通社

3月12日，越南农业与环境部青年团同越南食品银行网络和丹麦驻越大使馆在胡志明市举行“绿色英雄方案（Green Hero Solution）——越南气候变化适应型农业和粮食系统循环模式”项目启动仪式。



目前，在农业领域，丹麦正积极分享技术和治理经验，协助越南发展透明、可持续且环保型的粮食系统，促进循环经济模式，减少资源浪费并提升农业附加值。



丹麦驻越大使馆农业参赞桑妮·霍伊·安德伦（Sanne Høj Andrén ）表示，丹麦将越南视为可持续发展计划，尤其是农业、食品和资源管理等领域的重要伙伴。



她认为，“绿色英雄方案”不仅有助于减少食物浪费，还为构建能够更有效地应对气候变化的粮食系统提供了创新方案。



有机产品展位。图自越通社

桑妮·霍伊·安德伦透露，该项目将在胡志明市和芹苴市试点推行循环食品系统模式，将有机食物垃圾加工成堆肥。这些堆肥将用于食品银行的两个社区菜园蔬菜种植项目，以帮助弱势家庭，应对气候变化。

越南食品银行网络创始人阮俊起表示，该项目设定将至少 300 吨有机食物垃圾从垃圾填埋场转移出去、减少约 600 吨二氧化碳、产出约 40 吨堆肥、为困难家庭提供超过 500 公斤新鲜农产品。



绿色英雄方案是绿色英雄计划的第一步，推动企业、合作社、农民、青年创业者和社会组织共同参与可持续食品系统的发展事业。通过该计划，各方希望推广创新模式，帮助农民和合作社更好地利用资源、减少食物浪费并提升农产品价值。 越南食品银行网络创始人阮俊起

农业与环境部南部办公室副主任黎曰平表示，“这是一个具有广泛社会影响力的创新模式，为实现农业与环境部核心计划，如可持续农业和资源可持续管理作出贡献，助力越南实现净零排放目标。”



多家组织和企业签署了合作协议。图自越通社

在仪式上，多家组织和企业签署了合作协议，共同扩大绿色英雄生态系统的伙伴网络，促进食品领域的循环经济模式。



该项目有望推广绿色生活方式，促进农业和食品领域的创新，并在越南建立管理机构、企业和社区之间的合作生态系统，以实现可持续农业。（完）