越中青年携手传承弘扬传统友谊

4月13日下午，在越南首都河内举行的第二十四届越中青年友好会见框架内，以越南胡志明共青团中央书记处第一书记裴光辉为首的越南胡志明共青团中央代表团与以中国共青团中央书记处第一书记阿东为团长的中国共青团中央代表团举行了会谈。



裴光辉强调，此次活动是落实两党两国高层共识与联合声明的务实举措，是越中青年弘扬友谊精神的良好契机，为新时代越中关系发展夯实社会基础。长期以来，越中两国共青团组织不断深化交流合作，取得切实成果，不断培育两国青少年和人民之间的传统友谊，朝着“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”的方针助推越中全面战略合作伙伴关系健康稳定发展。

在总结合作成果基础上，特别是2024—2027年合作备忘录签署后，裴光辉提出下一阶段双方应重点推进的合作内容，具体包括：通过社交媒体、新闻出版、研讨会、文化艺术活动等加强对青年一代进行越中传统友谊和两国发展成就的宣传教育等； 举办线上互动交流与宣传活动，组织创意传播比赛，鼓励青年宣传越中友好关系；积极开展务实高效的青年交流合作项目，特别是在“2025年越中人文交流年”期间，为两国关系构建更加坚实的社会基础； 推进越中青年理论研究合作，深入探讨两党关于青年工作的理论观点及相关政策； 加强越中青年思想政治引领，推动两国青年坚定理想信念，增进友谊。



裴光辉建议，双方应共同开发利用越中两国的红色旧址，以组织两国青年开展体验和学习活动，增进对革命历史及在民族解放斗争中的团结情谊的了解。



值此机会，裴光辉诚挚邀请阿东书记及中国共青团团员参加将于2025年6月举行的线上科学研讨会，纪念越南革命青年团成立100周年。



阿东表示，两党两国“好同志”的关系为两国共青团组织拓展多层次、多形式合作提供坚实基础。

值此“2025年越中人文交流年”之际，阿东提议第25次越中青年友好会见可采用线上线下相结合的方式举办，以扩大活动覆盖面与传播力。同时，建议加强广西、云南与越南北部各省等拥有悠久合作关系的省份之间的青年交流合作。



阿东高度评价胡志明共青团发起的“青年红色学习之旅”倡议，认为这项活动具有战略意义，有助于增强越中青年对政治理论和革命历史的认知与理解。



会谈最后，双方一致同意继续保持常态化交流，协同落实2024—2027年合作备忘录中的各项内容，切实推动两党两国高层达成的共识，为两国和平、稳定与发展作出积极贡献，也为越中青年创造更加光明的未来。（完）