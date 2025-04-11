越中青年军官和警官“同志情谊始终如一”座谈会在谅山省举行

4月11日下午，越南谅山省边防部队青年军官与中国广西出入境边防检查总站青年警官“同志情谊始终如一”座谈会在越南谅山省举行。 座谈会举办的目的在于为两个力量青年进行交流，交换经验、回顾两国光辉灿烂、情深义重的传统友谊创造机会。在此基础上，双方青年一道守护并不断巩固和发展越中两党、两国及两个力量之间的特殊团结与全面合作关系。



在座谈会上，双方青年军官和警官以及干部围绕边境和口岸管理保护、法律宣传普及、防灾减灾、疫情防控等内容进行了深入交流和探讨。



广西出入境边防检查总站政治处干部王显峰表示，青年干部和青年军官/警官应重视学习，加强对越中关系历史与意义的教育；共同维护并弘扬传统友谊，进一步深化两国两个力量之间的关系，共同建设和平、友好、稳定、合作、发展的边界线。

越南谅山省边防部队副政治委员梁孟翁大校表示，近年来，谅山边防部队青年军官与广西出入境边防检查总站青年警官之间的协作取得了许多可喜成果。



为了更好地发挥两国青年的先锋与创新作用，圆满完成各项任务，为提升两国关系贡献青春力量，双方青年军官/警官应继续加强合作，在边境管理与保护、打击犯罪等方面相互支持与配合。双方要加大教育引导力度，提升青年一代对“同志加兄弟”友好传统和“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”十六字方针的认识和责任感；深入学习领会两国高层领导达成的共识。

双方还将加强对边境居民的宣传引导，严格遵守越中陆地边界三份法律文件及有关边境和口岸工作的各项规定；积极参与举报犯罪、保护边界线、界碑和边境口岸设施的活动；同时向两国边境地方政府建言献策，推广“友谊使者”、“友好站（队）屯”、“友好村屯”等模式。（完）