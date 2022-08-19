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越中边界线上的界碑与口岸系统
越南与中国的陆地边界长达近1450公里，起点为越南-老挝-中国三国边界交汇处的奠边省宽罗珊山；终点是广宁省北仑河口越中北部湾领海分界线的第一点。这是根据1999年12月30日越南与中国签订的《陆地边界条约》来确定的边界线。
在越南和中国的整个陆地边界上共建立了1971座界碑，其中奠边21座、莱州100座、老街125座、河江442座、高平632座、谅山475座和广宁176座。
近期，双方有效落实边境管理协调机制，特别是越中陆地边境联合委员会机制，基本妥善解决边境所发生的事务。此外，双方职能力量在三项法律文件和相关协议的基础上，在边界和界碑的管理和保护方面进行了有效协调；定期举行单边和双边巡逻活动，清理边界林间通视道活动，以便居民和边防管理人员识别边防线，部署边境工程建设，保持边界线和界碑的清晰稳定。
关于口岸系统，截至2022年一季度末，整个越中边界线共有22对口岸。除了《边境口岸协定》中所记载的口岸外，还有62个过境口岸，以多种不同的名称和形式存在，如地方口岸、边境通道、临时过境道路、边境集市、货物运输专用道路等。
为满足越中边境日益增多的贸易需求，各职能机构和与中国接壤的地方当局已提出并实施了许多连接边境地区交通的项目；根据国家总体规划和邻国边境口岸规划发展越中边境口岸系统。
在新冠疫情爆发和演变复杂的背景下，双方各部委行业和地方积极交换信息，在防疫工作中有效协调，同时落实了多项措施，为两国边贸活动提供保障。
今后，越中两国将继续严格执行三项关于陆地边境的法律文件，积极推动边境口岸开放升级，以满足两国贸易需求，同时继续在边境地区加强多领域的合作交流，为建设和平、稳定、合作与发展的边界线做出贡献，造福两国人民，推动越中全面战略合作伙伴关系深入发展。（完）
在越南和中国的整个陆地边界上共建立了1971座界碑，其中奠边21座、莱州100座、老街125座、河江442座、高平632座、谅山475座和广宁176座。
近期，双方有效落实边境管理协调机制，特别是越中陆地边境联合委员会机制，基本妥善解决边境所发生的事务。此外，双方职能力量在三项法律文件和相关协议的基础上，在边界和界碑的管理和保护方面进行了有效协调；定期举行单边和双边巡逻活动，清理边界林间通视道活动，以便居民和边防管理人员识别边防线，部署边境工程建设，保持边界线和界碑的清晰稳定。
关于口岸系统，截至2022年一季度末，整个越中边界线共有22对口岸。除了《边境口岸协定》中所记载的口岸外，还有62个过境口岸，以多种不同的名称和形式存在，如地方口岸、边境通道、临时过境道路、边境集市、货物运输专用道路等。
为满足越中边境日益增多的贸易需求，各职能机构和与中国接壤的地方当局已提出并实施了许多连接边境地区交通的项目；根据国家总体规划和邻国边境口岸规划发展越中边境口岸系统。
在新冠疫情爆发和演变复杂的背景下，双方各部委行业和地方积极交换信息，在防疫工作中有效协调，同时落实了多项措施，为两国边贸活动提供保障。
今后，越中两国将继续严格执行三项关于陆地边境的法律文件，积极推动边境口岸开放升级，以满足两国贸易需求，同时继续在边境地区加强多领域的合作交流，为建设和平、稳定、合作与发展的边界线做出贡献，造福两国人民，推动越中全面战略合作伙伴关系深入发展。（完）