越中边民大联欢在老街省举行

老街省人民委员会主席郑春长在活动上发表讲话时强调，2024年，老街省与中国云南省红河州乃至老街省与中国云南省之间的交流活动活跃举行。经贸、教育、文化、体育和民间交流等领域的合作和各项对外活动不断推进，拥有许多新点，在多行业、多领域、地方开展，不断深化越中两国传统友好关系。

郑春长指出，活动上陆续上演的歌曲和舞蹈是对春天的热烈欢迎，展现了两党、两国政府以及两地边境人民之间深厚的团结情谊，共同迎接一个充满友谊、繁荣与和平的春天。

中国云南省红河州人民政府州长罗萍希望，双方轮流举行跨国春节联欢晚会，两个地方通过各歌舞节目增进了解，通过文化传递感情；不断加强文化交流、互动和接触，促进两国人民之间的交流。

2025年越中跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动包括11个节目，均是得到精美编排、具有吸引力，融合音响和灯光效果的节目，给观众带来一场精彩的音乐盛宴，给观众留下深刻的感受和印象。每个节目都歌颂祖国家乡、友谊和团结，展示丰富的文化特色，旨在介绍和宣传各自地方、国家和民族的风土人情。

该活动在由两国歌手和演员表演的歌曲舞蹈联唱《老街-云南同唱一首歌》、《越南-中国》等节目中落下帷幕。最后以绚丽的烟花秀结束，给观众和当地人民带来震撼的视觉享受和深刻印象。（完）