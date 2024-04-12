越中边境国防友好交流：共建和平、友好、合作与发展的边界线

在越中第八次边境国防友好交流框架内，双方于4月12日在中国开展了多项交流活动。在中国云南省红河州河口县河口国际口岸，中国国防部部长董军上将主持仪式，欢迎由越共中央政治局委员、中央军委副书记、越南国防部部长潘文江大将率领的越南国防部代表团。

欢迎仪式结束后，董军和潘文江向界碑敬礼，为102（1）号界碑描红。这是一对双立界碑，102（1）号立于中方一侧，102（2）号位于越方一侧。

董军和潘文江以及两国高级军事代表团也见证了两国边境保护力量开展边境地区、界碑联合巡逻踏查活动。

在河口国际口岸的各项活动结束后，两位部长走访慰问了红河州北山小学和八条半村并送上了颇具意义的礼物。

在越中第八次边境国防友好交流活动框架内，潘文江和董军走访慰问了中国边防314旅27连。两位部长相信，边境管控和保护合作，特别是越南边境管控保护力量、边境附近军区和各地方将继续积极开展切实活动并取得实效，边界线和界碑得到维护，社会治安秩序得到保障等。

双方代表团也前来参观纪念越中边境国防友好交流活动10周年的题为“和谐、富强、安全、美丽”图片展。

越中边境国防友好交流活动具有重大意义，为增强两国国防部和人民、地方政府之间政治互信，增进互相了解以及加强团结协作做出贡献；携手共建和平、友好、稳定、合作与发展的越中边界线。

经过10年里的8次成功举办，越中边境国防友好交流活动已经成为高效而独特的合作模式；展现了双方在加强两国人民、地方政府以及两国国防部之间的团结友谊，共建和平友好、合作与发展边界线方面的政治决心。

参观活动结束后，董军主持了招待宴会。董军部长对越中边境国防友好交流活动所取得的发展步伐感到欣慰和感动，并强调两国军队之间团结友谊与亲密关系会万古长青、世代相传。

为期2天的越中第八次边境国防友好交流活动结束后，4月12日下午，潘文江大将一行已返回越南，圆满结束交流之旅。（完）