越中边境各乡加强合作

10日，奠边省芒㖇县新上（Sen Thượng）和新钭（Sín Thầu）两乡党委领导与由中国云南省江城县曲水镇党委副书记、镇长马顺安率领的曲水镇党委、政府代表团举行会谈和文艺交流活动。

会上，双方概括评价2020年至今的协调工作成果。 双方积极交换信息和疫情情况，防止非法出入境活动； 共同努力、合作开展咨询工作，报告将阿坝仔-龙富边界通道升级为双边口岸的进展。双方自2023年8月1日起重新开放阿巴寨(A Pa Chải)-龙富边境通道，为边境地区人民来往和探亲创造条件。

双方同意今后继续密切协调，为双方领导人做好参谋助手，尽快完成将阿巴寨-龙富边境通道升级为双边口岸的相关工作。 双方继续为边境地区人民来往、探亲、文艺交流创造条件； 推动边境地区法规宣传，提高群众守法意识。 双方加强打击犯罪合作，合作建设、管理和保护两国边境。 双方为贸易往来活动创造更加便利和开放条件，为促进经济社会发展、提高边境人民生活作出贡献。

双方还同意继续保持经验交流活动，互相参观典型经济发展模式，并保持每6个月轮流举行会谈的定期机制。

会谈后，双方举行了文艺交流活动，表演了哈尼族文化特色的文艺节目。（完）