越中跨境“直达货运专列”引爆物流新革命

从深入内陆的专线列车说起



近期，越中铁路国际联运活动持续保持两位数增长。仅2025年一年，国际联运运量就超过143万吨，同比增长近24%，成为铁路行业增长最为强劲的领域之一。

2026年6月初，首列从中国青海省出发的国际货运专列已抵达越南。在完成必要手续后，货物继续运往同奈省地区，直接对接南部各工业中心。与此同时，铁路部门正计划组织更多专线列车，典型的例子是第二列从苏州出发的货运列车预计将于6月10日开往越南。该模式的突出特点是货物从中国内陆深处贯通运输至越南，显著减少了原本增加成本并拉长交货时间的中转环节。

优化物流效率：时间与成本双降的课题



对于物流和进出口企业而言，直达专线列车模式带来的核心利益正是供应链的优化。过去，若采用传统运输方式经过不衔接的车站，货物必须反复装卸、转运，导致成本飙升和时间浪费。一票零散货物从青海省运至河内通常需要12至15天。



作为开通该线路的领先企业的中国青海省双盈供应链责任有限公司总经理杨松先生分享道：“直达列车最大的优势是帮助企业显著节省时间和成本。”得益于无缝运营，从青海到河内的运输时间已缩短至约4天。目前，从青海省到胡志明市的全程运输时间仅需7天。



杨松先生表示，当这条运输线路稳定运营后，根据货物类型，物流成本可降低10-20%，从而提高两国企业的竞争力。



越南铁路总公司副总经理阮城南在接受越南《人民报》社记者采访时表示，随着各项新基础设施项目的推进，铁路行业也在积极准备人力资源、技术和国际合作，以满足越中之间日益增长的运输需求。



从中国内陆深处开往越南的专线列车的出现，不仅仅是一条新的运输线路。这是一个信号，表明铁路正逐步在国家级物流链中确立其地位，同时扩大越中经济合作空间。当战略基础设施项目完成、多式联运网络实现同步连接后，铁路将有机会成为经济的重要运输支柱之一。（完）