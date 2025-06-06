越中跨境列车再启程：架起友谊发展的黄金桥

据越通社驻北京记者报道，由国务院新闻办公室领导的中国网（china.com.cn）近日刊登题为“中越跨境列车再启程：架起友谊发展的黄金桥”的文章。



文章表示，近日，当T8701次列车汽笛在南宁站划破长空，这条横亘中越两国的钢铁动脉在沉寂五年后重焕生机。这一消息不仅让两国人民欢欣鼓舞，更标志着中越关系在交通、经贸、旅游和文化交流等领域迈入了新的发展阶段。这趟列车的重启，不仅是一条铁路线的恢复，更是两国友谊与合作的重要象征。



文章指出，交通互联，提供新选择。列车采用“夕发朝至”的运行模式，南宁至河内的行程压缩至12小时以内，大幅降低了旅客的时间和住宿成本。更令人惊叹的是，列车在越南段线路采用“套轨技术”，解决了中越两国铁路轨距差异的难题，实现了过境不换车的无缝衔接。这一技术创新不仅提升了旅客的出行体验，也为未来中越跨境标准轨铁路的全面联通奠定了技术基础。南宁作为中国连接东盟的门户城市，其枢纽地位因此进一步强化，成为区域交通网络中的关键节点。



经贸互联，注入新动能。近年来，中越双边贸易额持续增长，2025年1-4月已达883.59亿美元，同比增长10.7%。铁路运输凭借其高效、稳定的特点，成为电子产品、农产品等货物的重要运输方式。越南的火龙果、芒果等生鲜产品通过铁路“快通”模式，仅需48小时即可进入中国市场，订单量激增150%。随着旅客列车的恢复，物流效率进一步提升，跨境产业链的融合将更加紧密，为两国企业创造更多合作机遇，推动双边贸易再创新高。

文旅互联，带来新生机。这趟列车的恢复运行，让“晨赏青秀山色，暮游还剑湖光”的愿景成为现实，跨国旅游的便利性显著提升。列车全列软卧的设计、多语言广播服务以及便捷的通关流程，为游客提供了舒适的出行体验。越南游客可以更轻松地探索中国的壮丽山河，而中国游客也能深入感受越南的风土人情。



文章强调，在中越建交75周年暨“人文交流年”的背景下，列车成为两国文化交流的新桥梁，让人民在互动中增进理解，续写友谊新篇章。



展望未来，共绘合作蓝图。中越国际联运旅客列车的重新开通，既是过去友好合作的延续，也是未来共同发展的起点。随着中越铁路合作联委会机制的深入推进，两国在基础设施“硬联通”和人文“软联通”方面的合作将更加紧密。这趟列车如同一颗明珠，镶嵌在中越合作的宏伟蓝图上，为构建命运共同体注入持久动力。（完）