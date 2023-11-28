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越中贸易合作空间巨大
两位部长一致认为，经贸合作关系是越中全面战略合作伙伴关系的亮点。
越南和中国一直是彼此重要的贸易伙伴。中国多年以来一直是越南最大贸易伙伴，最大货物供应商和第二大出口市场。
鉴于越中经贸合作关系的作用和重要性，两位部长就未来重点合作领域交换意见，确定未来发展方向，旨在推动越中经贸合作关系更稳定、更平衡和更可持续发展。
会上，阮鸿延提出落实两国高层领导所达成共识的重要措施，如助力越南企业在中国市场打造品牌。
与此同时，加快越南农产品开放市场进程，推动两国签署大米贸易框架协议，建议中国职能机关为锦绣龙虾进口到中国时拥有过渡期，扩大获准进口农产品、水产品和食品的中方口岸名单。
另外，完善越南驻中国海南和海口贸易促进办公室成立手续，加强越南工贸部和各地方与中国各地方经贸合作关系。
特别是有效落实所签署的合作协议，为越南企业通过中国跨境电子商务综合试验区或自由贸易试验区扩大业务，租用仓库和出口提供便利条件。
中国商务部部长王文涛在会上表示愿意与越方解决双方共同关心的问题，对越南优质农产品进军中国表示欢迎。
中国商务部继续促进中国海关总署为越南农产品开放市场。同时强调，中方十分重视并愿意与越方配合采取积极措施，促进中越贸易畅通，确保越南农民的利益，为越南企业立足中国市场营造良好营商环境并创造便利条件。
另外，王文涛提出许多新倡议，旨在扩大双边经贸合作关系，如加强农业、贸易救济、跨境电商、边境口岸开放与升级、建设智慧口岸和提升通关便利化等措施。
阮鸿延希望中方分享贸易救济和电商的经验，并愿意与有关部门和地方政府配合开放或升级口岸，在谅山省建设智慧口岸，提高通关便利化，加强农业的合作。
越方建议中国继续开展使用澜沧江—湄公河合作基金的项目，扩大无偿援助资金的规模。中方希望促进数字经济和绿色经济的合作，改善投资营商环境。
值此机会，双方探讨了东盟-中国自由贸易协定、区域全面经济伙伴关系协定和世界贸易组织等多边框架内合作情况、加入谈判和兑现承诺等内容。
双方一致同意越中经贸合作委员会第十三次会议将在中国举行。（完）