越中继续进一步加强各领域的合作关系

黎明欢祝贺中国过去在稳定宏观经济和控制COVID-19疫情方面取得的重要成就；相信在中国共产党的领导下，中国人民将在改革开放、国家建设和发展中不断取得许多新成就；预祝中国共产党第20次代表大会取得圆满成功。



黎明欢强调，越南高度重视巩固和发展两国全面战略合作伙伴关系，将其视为越南独立、自主、多边化、多元化、积极融入国际社会的对外政策总体战略中的战略选择和重中之重。



黎明欢希望，今后双方继续进一步加强各领域合作，推动双边贸易平衡、健康、可持续发展；建议中方便利贸易，扩大货物进口，加快开放越南农产品市场；扩大高质量投资合作，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）