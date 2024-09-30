越中经济贸易合作委员会第十三次会议在中国北京召开

据越通社特派记者报道，越南农业与农村发展部副部长陈青南，越南驻中国大使范星梅；中国商务部副部长李飞等一同出席会议。



中国商务部部长王文涛在会议上发表讲话时建议越南方面加强对供应链的投资合作力度，注重开展双方达成一致的投资合作文件和数字经济、绿色发展倡议；建议越南出台鼓励电力项目、工业区合作发展的支持政策；建议推动经贸合作解决方案，加强电商合作，加强就进出口产品标准交换意见，评价其合理性，妥当处理反倾销调查案。



越南工贸部部长阮鸿延对王文涛的建议表示赞同，强调双方需加强对供应链的投资，其中优先推动数字经济、绿色发展的合作；表示越南政府关注和颁布一些关于鼓励发展电动汽车的政策和机制；高度评价王文涛关于推动工业区合作的建议，强调这是中国拥有经验，越南拥有需求的领域，双方应按照两国高层领导的共识研究扩展成为跨境经济合作区的新模式。



关于中方恢复供应链能力的建议和其他建议，阮鸿延强调工贸部支持双方企业加强合作、交流活动，旨在打造更加紧密的供应链，共同应对全球经济的消极影响，越南愿同中方配合，解决双方共同关心的问题。



会议上，阮鸿延提出推动和进一步加强越中双边经贸关系的6大新措施。



第一， 确保供应链畅通。双方加强合作，确保各口岸通关畅通，配合分流通关货物，提前向彼此通知电机产品、农产品、蔬果和其他货物通关信息。研究开展各工业区之间的合作模式，创造各工业区之间更加密切的连接和提高其互补性。



第二，完善边境口岸基础设施。双方促进在满足条件的公路和铁路口岸新开设对水果、农产品和粮食的指定海关监管场所。



第三，促进开放农产品市场。建议中方继续促进对越南农产品市场，包括柑橘类水果、牛油果、番荔枝、莲雾等水果开放市场，同时尽早完毕传统出口水果检验检疫议定书。



第四，推动开发铁路集装箱班列。建议一起指导、指引双方有关机关加强宣传信息，引导各家企业利用越中铁路集装箱班列。



第五，研究开展跨境经济合作区的新模式。



第六，促进在中国成立越南贸易促进办事处。



王文涛强调将援助越南工贸部与拥有经济优势的地方建立合作关系，推动两国各地方之间的关系，表示将继续促进援助更多越南货物对中国市场出口。



会议上，双方还就其他共同关心的问题交换意见并达成许多共识，为增进互相了解和互相信任做出贡献。两位部长相信，此次会议取得的成果和成功将助力双方按照两党、两国高层领导的主张有效开展各合作方向，为深化越中全面战略伙伴关系做出贡献，为两国人民带来切实利益，为地区乃至世界和平、稳定和发展做出贡献。（完）

越通社