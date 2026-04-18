越中签署32项合作文件

据越通社特派记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对中国进行国事访问框架内，双方签署了32项合作文件，涵盖党际合作、公安、司法、经济、铁路、农产品贸易、产业链、供应链、海关合作、科技、民生、人力资源开发、媒体及地方合作等领域。具体如下：

1.《越南共产党与中国共产党合作计划（2026－2030年）》

2.《越共中央组织部与中共中央组织部合作谅解备忘录（2026－2030年）》

3.《越南外交部与中共中央对外联络部合作协议》

4.《越南社会主义共和国政府与中华人民共和国政府关于共同推进全球安全倡议框架下合作的谅解备忘录》

5.《越南社会主义共和国政府和中华人民共和国政府关于援越南老街－河内－海防铁路可行性研究项目的交接证书》

6.《越南社会主义共和国政府和中华人民共和国政府关于海关合作与行政互助的协定》

7.《越南社会主义共和国政府和中华人民共和国政府关于援越南传统医药大学新校区一期项目立项换文》

8.《越南社会主义共和国建设部与中华人民共和国国家发展和改革委员会关于开展铁路培训合作提升越南铁路领域人才能力的谅解备忘录》

9.《越南社会主义共和国教育培训部与中华人民共和国教育部职业教育合作谅解备忘录》

10.《越南社会主义共和国科学技术部与中华人民共和国科学技术部关于共同实施联合研究计划的谅解备忘录》

11.《越南社会主义共和国科学技术部与中华人民共和国工业信息化部和数字技术合作谅解备忘录》

12.《越南社会主义共和国公安部和中华人民共和国公安部关于部长级热线建立运转维护技术议定书》

13.《越南社会主义共和国公安部与中华人民共和国公安部关于加强文化艺术和体育交流合作谅解备忘录》

14.《越南社会主义共和国公安部与中华人民共和国公安部关于旅游领域安全秩序保障合作的谅解备忘录》

15.《越南社会主义共和国司法部与中华人民共和国司法部关于边境边民民商事纠纷解决合作的谅解备忘录》

16.《越南社会主义共和国司法部与中华人民共和国司法部2026－2027年合作计划》

17.《越南社会主义共和国工贸部与中华人民共和国商务部关于成立中国－越南跨境经济合作区建设磋商推进工作组的谅解备忘录》

18.《越南社会主义共和国工贸部和中华人民共和国商务部关于建立产供链合作工作组的谅解备忘录》

19.《越南社会主义共和国农业与环境部与中华人民共和国海关总署关于越南鲜食柚子和莱檬输华植物检疫要求议定书》

20.《越南社会主义共和国财政部与中华人民共和国国家国际发展合作署关于共同实施2026年度人力资源开发合作计划的谅解备忘录》

21.《援越南越中友谊宫维修维护项目可行性研究现场考察会谈纪要》

22.《越南社会主义共和国越南之声广播电台与中华人民共和国新华通讯社合作协议》

23.《越南社会主义共和国越南通讯社与中华人民共和国新华通讯社关于“全球南方”媒体智库高端论坛机制的谅解备忘录》

24.《越南社会主义共和国越南社会科学翰林院与中华人民共和国新华通讯社信息合作谅解备忘录》

25.《越南电视台与中国中央广播电视总台2026－2027年深化文艺节目合作备忘录》

26.《越南文化体育与旅游部与中国中央广播电视总台合作协议》

27.《越南通讯社与中国中央广播电视总台深化合作备忘录》

28.《越南〈共产主义〉杂志与中国中央广播电视总台合作备忘录》

29.《越南社会主义共和国首都河内市与中华人民共和国首都北京市合作备忘录（2026－2030年）》

30.《越南社会主义共和国富寿省于中华人民共和国山西省建立友好省际关系协议书》

31.《越南共产党广宁省、谅山省、高平省、宣光省、海防市委员会与中国共产党广西壮族自治区委员会关于开展干部培训合作的协议》

32.《越南谅山省人民委员会与中国广西壮族自治区人民政府关于越中峙马-爱店双边性口岸升格国际性口岸和确认口岸位置、类型、开放时间、工作时间的备忘录》。（完）