越中签署13项合作文件

越通社特派记者报道，10月31日下午，越共中央总书记阮富仲在北京人民大会堂与中共中央总书记习近平举行会谈。会谈结束后，两位领导人共同见证了两国有关部门和地方签署的13项合作文件。

这13项合作文件包括：

- 《越南共产党中央对外部与中国共产党中央对外联络部合作协议》

- 《越南共产党中央内政部与中国共产党中央委员会政法委员会合作谅解备忘录》

-《越南社会主义共和国司法部与中华人民共和国司法部合作谅解备忘录》

- 《越南社会主义共和国首都河内市与中华人民共和国首都北京市合作谅解备忘录》

- 《越南社会主义共和国工贸部与中华人民共和国商务部关于加强越中供应链合作的谅解备忘录》

- 《越南社会主义共和国财政部海关总局与中华人民共和国海关总署关于确定重点合作领域的谅解备忘录》

- 《越南社会主义共和国自然资源与环境部与中华人民共和国生态环境部关于生态与环境领域合作的谅解备忘录》

- 《越南社会主义共和国工贸部与中华人民共和国海关总署关于越中双边贸易食品安全领域的合作谅解备忘录》

- 《越南社会主义共和国工贸部与中华人民共和国云南省人民政府关于加强经贸领域合作的谅解备忘录》

- 《越南社会主义共和国文化、体育和旅游部与中华人民共和国文化和旅游部2023-2027年文化和旅游合作计划》

- 《越南社会主义共和国企业国有资产管理委员会与中华人民共和国国有资产监督管理委员会关于加强国有资产和国有企业领域交流与合作的谅解备忘录》

- 《越南社会主义共和国农业与农村发展部与中华人民共和国海关总署关于输华越南新鲜香蕉植物检疫要求的议定书》。（完）