越中签署两条铁路规划合作协定

按议程，中国商务部国际经济合作事务局向越南建设部移交了老街—河内—海防铁路项目可行性研究初期报告草案。



同时，双方签署了关于实施河内—同登和海防—下龙—芒街两条标准轨铁路规划技术合作协定。



阮名辉表示，近期越南和中国已签署了4项关于铁路领域的文件。在接受任务后，建设部已指示相关机关和单位积极与中方相关机关和单位配合，了解并开展相关规定、流程和内容，并取得值得令人鼓舞的成绩。

阮名辉要求，接下来，各相关机关按照两党、两国高层领导人关于发展两国间标准轨铁路线的指示精神开展合作。



中国商务部国际经济合作事务局局长张冠彬强调，老街—河内—海防铁路是双边合作的重点项目之一。



充分意识到老街—河内—海防铁路的重要性和紧迫性，中方已抓紧编制该项目可行性研究报告。这份报告经顶尖专家评估，质量很高，体现了中国铁路行业的先进研究水平。



工作会议现场。图自人民报

“对于河内—同登和海防—下龙—芒街项目，我们将继续按照老街—河内—海防项目的立项模式进行，同时承诺以最高的责任感确保质量和进度”，张冠彬强调。



在工作会上，越南铁路局与中国商务部国际经济合作事务局共同主持了关于越中连接铁路各项目技术援助实施情况的会议。



双方就存在的诸多内容以及今后密切配合的方向进行了交流并达成高度共识。



此前，在2025年9月，越南建设部副部长阮名辉曾出席越中铁路合作联合委员会第一次会议，旨在推动铁路合作发展，使该领域成为体现两国具有战略意义的务实合作关系的象征性亮点。（完）