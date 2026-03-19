越中第十次边境国防友好交流活动圆满结束

3月19日，越南中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将与中国国防部长董军上将以及两国国防部代表团共同参观了“海上胡志明小道”遗迹和防城港国际医学开放试验区。



“海上胡志明小道”遗迹位于广西防城港旅游码头，建于2015年4月30日，外形为灯塔状，碑文由中越双语刻就。1968年3月，经中国共产党中央委员会批准，防城港启动了代号为“广西322工程”的战备港口建设，开辟了一条长达35海里的秘密海上运输线，打破了美军对越南的海上封锁，支援越南抗美救国战争。



在1972年至1973年期间，这条运输线共向越南运送了16.18万吨援助物资，出动船只1000多架次。这被视为越南抗美战争期间的海上“生命线”，越方称为“海上胡志明小道”。



防城港市委书记黄江表示，防城港已从昔日的战备港口转型为如今的对外开放贸易港，希望通过越中边境国防友好交流活动，继续维护该边境地区及海域的安全、安保与稳定，促进双边合作并走向世界。



随后，两国防长及国防部代表团参观了防城港国际医学开放试验区。



同日，越南国防部高级代表团欢送仪式在东兴国际口岸举行，越中第十次边境国防友好交流活动圆满落下帷幕。（完）