越中第八次边境国防友好交流活动将于9月初举行

8月29日下午，越南国防部在河内举行新闻发布会，介绍越中第八次边境国防友好交流活动的相关信息。

越南人民军总政总治局宣训局副局长黎春创少将同边防部队政治委员会副主任阮国强大校和国防部对外局副局长阮维明大校一同主持发布会。

根据越中两国国防部领导人之间的协议，越中第八次边境国防友好交流活动将于2023年9月7日至8日在越南老街省和中国云南省举行。

越南代表团由越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将率领。中国代表团由中国国务委员、国防部长李尚福上将率领。

按计划，交流活动期间的主要活动将在越南和中国两地举行。其中，将于9月7日在越南举行的活动包括：在老街国际口岸举行中国代表团欢迎仪式；向界碑敬礼、描红添彩、合影留念；种下友谊树；在宝胜县的友谊文化馆落成典礼；慰问老街市金童小学的学生并向其赠送慰问品；双边会谈等。将于9月8日在中国举行的活动包括：在河口国际口岸举行的越南代表团欢迎仪式；向界碑敬礼、描红界碑、种植友谊树；造访河口地区的军队单位和部分学校；双边会谈等。

此外，在交流活动之前将开展一些活动：为边境地区民众免费看病送药；向贫困学生提供50份奖学金，向边境地区贫困户捐赠10头牛；两国边境居民区友好关系小结会议等。

越中第八次边境国防友好交流活动的目的在于把阮富仲总书记于2022年11月对中国进行正式访问期间达成的《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》具体化，为促进两党、两国、两国国防部之间的信任与合作做出积极贡献。

这也是开展两国国防部在2023年内重要对外活动之一的良好机会，从而有助于加强两国管边护边力量、当地政府和边境地区民众之间的团结友谊与合作关系，为建设一个和平、友好、稳定、合作与发展的越中边界线做出贡献。（完）