越中第九次边境国防友好交流活动正式启动

越中第九次边境国防友好交流活动于4月16日上午正式启动，活动分别在越南谅山省和中国广西壮族自治区举行。越南国防部部长潘文江大将与中国国防部部长董军上将共同主持本次交流框架下的系列活动。



交流活动于4月16日上午在中国广西启动，并将于4月17日在越南谅山省继续举行。



各项主要活动于4月16日在中国举行，其中包括越方代表团欢迎仪式、参观友谊关旅游区并合影、造访友谊关出入境边防检查站、种植友谊树等。在此，两国国防部长还将通过线上形式共同见证越中海军第38次北部湾联合巡逻。这是两国海军首次参与边境国防友好交流活动。



其后，双方代表团将参观友谊关智慧口岸、访问中国凭祥市第四小学、走访宁明县珠连示范村，最后出席招待活动，并以越方代表团送别仪式结束在中国的交流活动。



在越南的各项主要活动将于4月17日举行，其中包括中方代表团欢迎仪式、种植友谊树、参观同登小学并出席综合楼落成剪彩仪式、走访友谊国际口岸边防屯、参观军队工业电信集团物流园区，并进行会谈及见证合作文件签署。



越中边境国防友好交流是两国边境省份间一年一度的重要活动，内容日益丰富，形式愈发多样，具有深远意义。该活动具有重要的政治意义，获得两国各级领导的高度重视，受到两国人民广泛支持并引发国际社会的关注。历届交流活动均促进了越中两军乃至两国之间的合作不断向纵深发展。



值得一提的是，本次越中边境国防友好交流活动紧随中共中央总书记、国家主席习近平于4月14日至15日应越共中央总书记苏林和国家主席梁强邀请对越南进行国事访问之后举行。这一安排体现了两国高层共识的落实。在访问期间，双方发表了《中华人民共和国与越南社会主义共和国关于深化全面战略合作伙伴关系、推动构建具有战略意义的越中命运共同体的联合声明》。



双方再次重申要实质性建设国防与安全合作支柱，强调国防安全合作是越中关系的重要支柱之一，对巩固两党两国的战略互信具有重要意义。

具体而言，双方一致同意加强国防与安全领域的合作机制，推动重点合作项目发展；加强两军各级高层往来，充分发挥边防友好交流、国防战略对话等机制作用；深化政治工作、干部培训、战略研究等领域合作；推动国防工业、联合演训、海军互访等方面协作；扩大在后勤卫生、联合国维和和非传统安全等领域的合作。



此外，双方将深入推进边防合作，加强边境管理协调，开展陆地联合巡逻，鼓励两国边防部队建立友好关系，增进边境地区交流；发挥北部湾联合巡逻机制作用，推进北部湾海域巡逻活动；深化两国海军与海警的交流与合作机制。



第九次越中边境国防友好交流活动，彰显了国防合作以及两国国防部在加强越中传统友谊与全面战略合作伙伴关系中的关键作用。该活动更具意义之处在于，它正值越中建交75周年（1950年1月18日~2025年1月18日）及2025年“越中人文交流年”之际举办。（完）