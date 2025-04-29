越中游客使用通行证2天1夜旅游项目正式亮相

4月29日，谅山省文化体育旅游厅与中国广西壮族自治区凭祥市人民政府联合在友谊国际口岸联合举行游客使用通行证2天1夜旅游项目公布仪式。



谅山省文化体育与旅游厅厅长阮邓恩表示，近年来，越南谅山省与中国广西之间的友好合作关系不断走深走实。在此基础上，双方旅游行业已开展多项交流、合作和推广活动，旨在连接旅游线路、提升服务质量，并大力推动双边跨境游客数量增长。

越中游客使用通行证2天1夜旅游项目是谅山省与中国广西政府之间具有突破性的合作成果。这一举措不仅为两国游客在文化、饮食、名胜景点等方面的体验提供便利，也有助于加强两地人民之间的友谊和交流，推动边境地区的经济社会发展，尤其是服务、贸易和旅游等领域。



阮邓恩表示，谅山将继续同中国方面的伙伴保持密切配合，不断提高跨境旅游活动的效果和质量，为推动旅游服务发展，为令双方的共同繁荣做出贡献打下基础。

中国广西凭祥市委书记武晓辉表示，此次合作的成功得益于双方各职能部门之间紧密协调和配合、双方旅游企业的积极参与以及两地政府、人民的大力支持。未来，凭祥市将与谅山省文化体育与旅游厅及相关单位加强合作，推动中越两国旅游政策对接，推动建设中国凭祥—越南谅山文朗跨境旅游合作区。



越中游客使用通行证2天1夜旅游项目不仅是一项新的旅游产品，更是中越全面合作友谊的象征。同时，它也是战略性的步骤，旨在有效开发边境旅游潜力，为谅山省的经济社会发展作出积极贡献。(完)