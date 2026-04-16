越中深化执法安全合作

越通社驻北京记者报道，陪同越共中央总书记、国家主席苏林夫妇及越南高级代表团对中国进行国事访问期间，4月14日，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将会见了中共中央政治局委员、中央政法委员会书记陈文清；与中共中央书记处书记、中国公安部部长王小洪举行了会谈；会见中国国家安全部部长陈一新。



会见中，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清热烈祝贺越南共产党第十四次全国代表大会和越南第十六届国会第一次会议取得圆满成功。



关于两国立法、司法及执法合作，陈文清高度评价中共执法、安全机关与越南公安部的合作结果，同时希望双方继续促进合作，确保政治安全，打击跨国犯罪，有助于维护各自国家安全和社会治安秩序，旨在实现两党、两国高层领导确定的"六个更"方向。



梁三光强调，中国是苏林同志以越共中央总书记、国家主席身份出访的首个国家，进而体现两国总书记、国家主席在新发展时代建立的强有力的政治信任，密切相连和高度友好关系。



在世界和地区局势错综复杂的背景下，梁三光与陈文清一致同意，双方需增进务实政治信任，加强打击各种犯罪，尤其是跨国犯罪，加快谈判、签署新合作文件，符合于国际法、两国法规。



越南公安部长梁三光会见中共中央书记处书记、中国公安部部长王小洪。图自越通社

同日，越南公安部长梁三光会见了中共中央书记处书记、中国公安部部长王小洪。



两位部长对双方成功举行外交、国防、公安"3+3"战略对话机制首次部长级会议和第九次合作打击犯罪部长级会议后再次会面感到高兴，并重申，这是历史性里程碑，展现了创新性、转折性，体现两国在新阶段的关系的特殊性和重要性。



双方强调加强合作保障政治安全、打击跨国犯罪的要求，促进两国文化、体育及各重要事件的交流；保护两国公民的合法权益，促进在多变框架机制的合作。



梁三光会见中国国家安全部部长陈一新。图自越通社

值此机会，梁三光会见了中国国家安全部部长陈一新。双方讨论了加强越中传统友谊关系、进而促进世界与地区和平、稳定及发展的各项措施。（完）