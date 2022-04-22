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越中海警2022年第一次北部湾海域联合巡逻圆满结束
4月21日，越南海警与中国海警2022年第一次北部湾越中海上分界线交叉海域联合巡逻圆满结束。双方以高度责任精神顺利完成联合巡逻任务，为建设和平、稳定、尊重法律的海域做出了贡献。
这是《越中北部湾渔业合作协定》于2020年6月30日到期后，双方在北部湾分界线交叉海域进行的第四次联合巡逻。
此次联合巡逻中，越南海警派遣8004号和8003号海警船参加。越南海警一区司令部司令陈文诗大校为越方指挥长。
中国海警方面派遣4303号和4204号海警船参加。中国海警局直属第四局执法部部长黄敏大校为中方指挥长。
联合巡逻从4月19日至21日举行。活动期间，双方举行了电话会谈，共同检查在北部湾划界线附近海域捕捞作业的渔船，维护海上安全，宣传提高渔民守法意识及增加渔民对疫情防控措施、非法出入境规定的了解等。
抵达巡逻线终点后，双方相互通报了检查结果。
据陈文诗大校介绍，越中海警2022年第一次北部湾海域联合巡逻取得了圆满成功，确保各方面的安全。双方在巡逻中密切协调配合，落实好既定计划。相信这些活动为推动越中两国海警及两党两国和两国人民关系继续向前发展注入新的动力。（完）