越中海警2022年第一次北部湾海域联合巡逻圆满结束

4月21日，越南海警与中国海警2022年第一次北部湾越中海上分界线交叉海域联合巡逻圆满结束。双方以高度责任精神顺利完成联合巡逻任务，为建设和平、稳定、尊重法律的海域做出了贡献。



这是《越中北部湾渔业合作协定》于2020年6月30日到期后，双方在北部湾分界线交叉海域进行的第四次联合巡逻。



此次联合巡逻中，越南海警派遣8004号和8003号海警船参加。越南海警一区司令部司令陈文诗大校为越方指挥长。

中国海警方面派遣4303号和4204号海警船参加。中国海警局直属第四局执法部部长黄敏大校为中方指挥长。



联合巡逻从4月19日至21日举行。活动期间，双方举行了电话会谈，共同检查在北部湾划界线附近海域捕捞作业的渔船，维护海上安全，宣传提高渔民守法意识及增加渔民对疫情防控措施、非法出入境规定的了解等。



抵达巡逻线终点后，双方相互通报了检查结果。